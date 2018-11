«On mérite largement notre défaite»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 95 lecture(s)

Le coach de la JSK, Franck Dumas, était très déçu par la défaite de son équipe face au CABBA lors du match joué avant-hier soir à Bordj Bou Arreridj. Même si le coach kabyle a critiqué la façon avec laquelle l’arbitre a géré le match en question, il a cependant reconnu que ses joueurs n’ont pas du tout été à la hauteur. «On est passé à côté de notre sujet au cours de ce match face au CABBA. On a largement mérité notre défaite car on n’a rien fait pour gagner. Je ne suis pas du tout satisfait du rendement de mes joueurs, sur tous les plans», a déclaré le coach kabyle. N’ayant jusque-là jamais critiqué l’arbitrage, même après les défaites enregistrées contre l’USMA au stade du Bologhine et contre le CSC au stade du 1er novembre, le coach kabyle n’a cette fois-ci pas mâché ses mots contre l’arbitre Bessiri. En colère, Dumas a critiqué sévèrement l’homme en noir, qualifiant son arbitrage de «catastrophe», l’accusant d’avoir cassé le jeu de son équipe «à chaque fois que cela arrangeait les affaires du CABBA». «Je n’ai jamais critiqué l’arbitrage lors des précédents rencontres, mais aujourd’hui, l’arbitrage fut une catastrophe. Il n’a pas cessé de casser notre rythme à cause de ses décisions. En cassant le jeu de mon équipe, permettait à notre adversaire de récupérer», a affirmé Dumas, avant de menacer de démissionner de son poste si cet arbitre était à nouveau désigné pour les matchs de la JSK : «Je n’accepterai pas un tel arbitrage lors des prochains matchs. Aujourd’hui, je l’ai accepté, mais pas la prochaine fois. Il est impossible de jouer avec un arbitre qui siffle sans cesse. C’est simple, si cet arbitre est désigné une nouvelle fois pour arbitrer la JSK, je démissionnerai de mon poste», a-t-il menacé.

M. L.