«Le maintien est dans nos cordes»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 89 lecture(s)

Accosté à la fin du dernier match contre l’ESS, le buteur du MOB, Merouane Dehar, livre ses impressions.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre état d’esprit après avoir inscrit le but de la victoire ?

Merouane Dehar: Je suis très content d’avoir contribué à la victoire du mon équipe. Peu importe qui marque, l’essentiel est que l’équipe gagne. C’est avec l’aide de mes camarades que j’ai marqué, donc le mérite revient à tout le groupe.

Vous avez joué et gagné contre le CSC et l’ESS, vos deux anciennes équipes. Quel est votre sentiment ?

Je suis un joueur professionnel et à chaque fois que je joue pour une équipe, je me donne à fond sur le terrain. Le plus important pour moi est de laisser ma place propre là où je passe. Et sur le terrain, que le meilleur gagne.

Après le nul face au MCA et la victoire contre l’ESS, il y a un certain équilibre dans les trois compartiments. Est-ce l’effet Madoui ?

Madoui est un grand technicien qui sait comment se comporter avec ses joueurs. En football, chaque compartiment est important, mais il dépend des autres et les complète. Si la défense dégage de l’assurance, le milieu de terrain jouera en toute liberté et l’attaque ne peut qu’être forte. Madoui sait parler aux joueurs, il les responsabilise. Nous comprenons aisément ses consignes et nous les appliquons.

Vous avez récolté 18 points sur les 45 possibles en cette phase-aller. Comment évaluez-vous le parcours de votre équipe ?

Il y a des hauts et des bas. On a bien débuté le championnat, puis on a eu un passage à vide qui a duré un certain temps. Mais lors des derniers matchs, on a pu remonter la pente sur tous les volets et Hamdoulillah on a terminé la première phase avec une victoire très importante pour nous. Côté comptable, on a assuré 50% du maintien et il nous reste l’autre moitié à assurer lors de la phase retour. On dispose d’un bon groupe et avec le renfort lors du mercato, on pourra s’en sortir encore mieux et assurer le maintien aisément. On va essayer de bien travailler lors de cette trêve et profiter du stage de Tunisie pour recharger les batteries et être fin prêts pour la reprise qui s’annonce d’ores et déjà difficile pour toutes les équipes, car les écarts commencent à se resserrer dans la deuxième partie du classement général.

Le public est revenu en force et croit en vos capacités. Un message à lui adresser ?

Les Crabes aiment leur club et on a pu compter sur eux dans les moments difficiles. Je les remercie du fond du cœur pour leur soutien indéfectible et j’espère qu’ils continueront à nous aider à atteindre notre objectif qui reste le maintien.



Propos recueillis par Z. H.