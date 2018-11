L’USM Draâ Ben Khedda aux 32es de finale

Par DDK | Il ya 46 minutes | 96 lecture(s)

Un quatrième représentant de la Kabylie a composté son billet pour les 32es de finale de la Coupe d’Algérie de football à l’issue des rencontres du 4e et dernier tour régional disputées hier. En effet, après la JSM Béjaïa, l’Olympique Akbou, l’US Beni Douala et l’IB Lakhdaria qualifiés avant-hier, c’était au tour hier de l’USMB Draâ Ben Khedda de s’offrir une qualification historique pour le prochain tour de Dame Coupe. L’USMDBK a battu le club algérois, AGS Belvédère, (3 - 1) alors que le RC Seddouk, l’autre représentant de la wilaya de Béjaïa s’est fait éliminer par l’ASS Nationale par 1 but à 0. Ainsi donc, la Kabylie sera représentée aux 32es de finale de la Coupe d’Algérie par sept équipes, à savoir la JSK, le MOB, la JSMB, l’IBL, l’USMDBK, l’OA et l’USBD.

R. S.