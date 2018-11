La JS Boukhalfa poursuit sa cavale

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le leader, la JS Boukhalfa a été, incontestablement le grand gagnant de la 8e journée du championnat de la division honneur de Tizi-Ouzou. En effet, les banlieusards de Tizi-Ouzou qui restaient sur une série de six victoires de suite, n’ont pas laissé filer l’occasion d’enchainer leur septième succès. La nouvelle victime des hommes de Rachid Berkoud a pour nom, cette fois ci, l’Etoile de Draa El Mizan qui s’est inclinée par trois buts à un. Toujours dans le haut du tableau, le CA Fréha qui recevait le RC Betrouna s’est imposé par deux buts à un. Une victoire acquise, certes, aux forceps devant leur adversaire du jour, mais oh combien précieuse pour les jeunots de Fréha qui collent aux basques du chef de file. Pour sa part, le DC Boghni a frappé fort à domicile en atomisant le CRB Mekla sur un score fleuve de cinq buts à zéro. Un large succès qui confirme la bonne santé des montagnards. Le FC Ouadhias qui rendait visite à l’O Tizi-Gheniff, a chuté lourdement devant les olympiens locaux. De son coté, l’O Taourirt Mokrane s’est contentée de l’essentiel en l’emportant par la plus petite des marges devant l’ASC Ouaguenoun. La JS Ouacifs a pris le dessus sur le NA Redjaouna qui semble marquer le pas lors de ces dernières journées, après un début de saison plutôt très prometteur. Enfin, le KC Taguemount Azouz a été accroché à domicile par l’ES Assi Youcef. Une nouvelle contre-performance qui témoigne de la mauvaise santé des jeunots d’Ait Mahmoud qui n’arrivent pas à décoller.

Z. L.

Les résultats

OT Mokrane 1 - ASCO 0

OT Gheniff 3 - FC Ouadhias 0

KCT Azouz 3 -ESA Youcef 3

JSC Ouacifs 2 - NA Redjaouna 1

JS Boukhalfa 3 - EDE Mizan 1

DC Boghni 5- CRB Mekla 0

CA Fréha 2 - RC Betrouna 1

Exempt : AC Yakouren