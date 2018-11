Le RC Seddouk avec les honneurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Les représentants de la Ligue régionale d’Alger aux 32e de finale de la Coupe d’Algérie sont désormais connus à l’issue du 4e tour régional disputé ce week-end.

Les Béjaouis du RC Seddouk se sont fait éliminer par leurs homologues de l’US Sureté Nationale, en s’inclinant par la plus petite des marges devant un public qui s’est déplacé pour voir de près les deux équipes et un service d’ordre renforcé par une vingtaine de fourgons des services de sécurité. Les deux équipes présentaient de très bons atouts pour livrer une belle rencontre. Le Racing de Seddouk n’a pas démérité, devant les gars de la sureté nationale qui ont difficilement réussi à arracher le billet pour les 32èmes de finale de la coupe d’Algérie. Les poulains de Didine Benslimane ont démarré sur les chapeaux de roues, et ont acculé les jeunes de l’USSN. Les présents s'étaient dit alors qu'ils n'en feraient qu'une bouchée. En effet, les gars de la vallée de la Soummam ont abordé ce match, très déterminés à créer l’exploit pour être présents au prochain tour. Au début du match, cela troubla les adversaires qui, surement, ne s’y attendaient pas, ce qui mit dans l’obligation les gars de la sureté d’Alger à faire dans la prudence pour éviter d’être piégés par cette ambitieuse équipe. Et ce qui devait arriver arriva, puisque à la demi heure de jeu les algérois parviendront à ouvrir le score. Ce coup perturba les hommes de Kobbi, mais le jeu resta équilibré. Cependant, le danger porté par les Verts dans le camp de l’USSN avec beaucoup de hargne et de convictions, n’apportera rien aux camarades de Hamami jusqu'à la pause citron, qui a vu les 2 teams se quitter sur ce score. En seconde mi-temps les Seddoukois sont revenus avec la farouche volonté de rétablir l’équilibre en jetant toutes leurs forces dans la bataille, ils vont assiéger l’adversaire dans son camp. À la 75’ de jeu, Nadir Benslimane inscrit un but à la grande joie du public présents et des dirigeants. Le gardien intercepta le cuir à l’intérieur, après la ligne, l’arbitre de la rencontre désigna le centre, mais à la grande stupéfaction des joueurs et dirigeants du RCS, le but à été refusé car son juge de touche a levé son drapeau. Le but fut refusé malgré la contestation des verts. Ces derniers deviennent par la suite plus entreprenants, portant sérieusement le danger dans le camp adverse par leur offensive à outrance. Ils se créeront plusieurs occasions, mais l’incroyable manque de réalisme de Benmaamar, Benmokhtar et autre Benslimane feront que le RC Seddouk concédera en fin de compte un revers et sont éliminés de dame coupe face à une équipe qui a su se regrouper derrière pour couper tous les accès menant à son but, jusqu’au coup de sifflet final. Malgré la grande déception, les joueurs du RC Seddouk n’ont pas à rougir de cette élimination.

L’Olympique Akbou et l’USM Draâ Ben Khedda sur un nuage

Les huit dernières équipes affiliées à la ligue d’Alger, et qualifiées aux 32es de finale de la Coupe d'Algérie, sont désormais connues. C’est le petit cendrions de cette édition l'Olympique AKbou qui a créé la seule grande surprise de ce dernier tour régional en éliminant le MB Bouira. Face à un adversaire largement à sa portée sur papier, le MB Bouira a fortement déçu ses nombreux fans en laissant passer une belle opportunité d'aller au premier tour national. Pour sa part, l’USM Draa Ben Khedda, qui évolue en régionale 1 s'est distingué en cartonnant devant l’AGS Belvédère, dans un match dominé de bout en bout par les Debekois (3 - 1). Trois réalisations de, Mustapha Chaali (25’), Achour Bensaid (44’) et Chichane Bournane (85’). A Lakhdaria, le grand le choc de ce tour entre le leader ES Béni Douala et l’ES Ben Aknoun son dauphin de la DNA, est revenu aux gars de Béni douala qui a confirmé son statut de leader et devient spécialiste de l'épreuve populaire et ce, grâce à deux réalisations signées Deraoui (15’) et Benyettou (30’) qui ont suffi au bonheur d’Ath Douala à arracher leur billet.

Samy H.