Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

L’attaquant de l’USM Draâ Ben Khedda, Mustapha Si Ali, auteur d’un but avant-hier face à l’ASG Belvédère, était aux anges à la fin du match, comme les autres joueurs et l’ensemble de la famille sportive du club. Une qualification aux 32es de finale de dame coupe qui reste historique dans la localité de Draâ Ben Khedda.

La Dépêche de Kabylie : Vos impressions sur cette qualification historique de l’USMDBK face à l’ASG Bélvèder ?

Si Ali Mustapha : C’est un jour historique dans la localité de Draâ Ben Khedda. Une qualification qui restera gravée dans la mémoire du club. Le match n’était pas facile devant une équipe de Belvédère qui nous a posé des problèmes, mais on a su comment profiter des occasions procurées.

Qu’est-ce qui a fait la différence pour arracher cette qualification ?

Je crois qu’on était plus volontaires par rapport à notre adversaire. On était meilleurs sur tous les plans. Physiquement, techniquement, tactiquement et sur le plan mental. On a su comment frapper au bon moment, en surclassant cette équipe.

Les supporters de l’USMDBK se sont déplacés en force à Boudouaou. Ils vous ont apporté un grand plus, n’est-ce pas ?

C’est clair, nos supporters ont toujours joué leur rôle sur le rectangle vert. Face à Belvédère, ils nous ont apporté une grande énergie, eux aussi ont contribué à cette qualification historique. On les remercie beaucoup pour leurs encouragements et cette qualification est pour eux. J’espère qu’on ira encore de l’avant dans cette compétition qui

a son charme.

Vous êtes le buteur de l’équipe et vous n’avez pas raté ce match pour marquer à nouveau. Votre sentiment.

Je suis content d’avoir contribué à cette qualification en marquant à nouveau. Je suis un attaquant, donc appelé à chaque fois à marquer des buts et faire gagner mon équipe, c’est mon job.

Comment voyez-vous vos chances dans cette coupe d’Algérie ?

Le fait d’atteindre les 32e de finale est déjà un exploit en lui-même. On est sur la bonne voie et aussi bien déterminés à aller de l’avant. Notre objectif principal reste le championnat où on est classés en haut du tableau, avec deux matchs de retard. Pour la coupe d’Algérie c’est un bonus. On jouera sans aucune pression, mais on tentera de créer d’autres exploits.



Entretien réalisé par Massi Boufatis.