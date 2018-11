Place au recrutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

à l’instar des autres clubs, la direction du MOB se met à la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe en ce mercato hivernal.

Après avoir achevé la première phase du championnat à la 10ème place avec un capital de 18 points sur les 45 possibles, les dirigeants du MOB et sur insistance du coach Madoui, sont à la recherche de joueurs capables de donner un plus eau groupe, pour bien négocier la suite du championnat qui s’annonce très difficile. Pas moins de six joueurs évoluant dans le championnat de Ligue 1 Mobilis sont sur les tablettes des dirigeants du club qui ont donné le feu vert au coach pour choisir les éléments compétitifs susceptibles de renforcer l’équipe. Parmi les noms qui circulent, on peut citer Boukhanchouche (JSK), Legra et Khali (USMBA), Sayoud (USMA), Khoualed (JSS) et Lakroum (ESS). Le cas le plus avancé et qui peut aboutir dans les heures qui viennent est celui de Boukhanchouche. La direction du MOB et celle de la JSK se sont mises d’accord sur le principe de la transaction. Cherif Mellal, qui se trouve à l’étranger, a mandaté le manager de la JSK, Mourad Aït Tahar, pour régler tous les détails de ce transfert avec les dirigeants béjaouis. Le joueur, qui ne figure plus dans les plans de Franck Dumas, est en effet emballé pour défendre les couleurs du MOB. Selon une source proche du club des Hammadites, le président de la JSK devrait donner, aujourd’hui, le prix fixé pour la lettre de libération du milieu de terrain. Les joueurs Legraâ et Khali de l’USMBA ont été contactés et ont donné leur accord de principe. Il ne reste plus qu’à trouver une solution au fait que les deux joueurs sont liés par un contrat à leur actuel club, même s’ils n’ont pas été payés depuis maintenant 7 mois. La seule issue serait la CRL. Le meneur de jeu de l’USMA, Sayoud, pourrait aussi être la surprise pour les Crabes lors de ce mercato hivernal, si les Usmistes tiennent parole après la discussion entre le président du CA, Amar Boudiab, et Haddad. Ce dernier a orienté les Bejaouis vers Serrar, le DG du club, pour négocier. La direction du MOB affiche une grande volonté pour enrôler le joueur et elle est prête à mettre le paquet pour l’achat du contrat ou l’avoir sous forme de prêt. Le dernier joueur à être contacté officiellement est le défenseur de la JSS, Khoualed, qui a émis le vœu de rejoindre les Crabes, mais son sort n’est entre ses mains car il est encore lié pour 18 mois avec les Sudistes. La direction du MOB souhaite et attend avec impatience la décision du bureau fédéral sur le nombre de joueurs à recruter lors de ce mercato, car en cas de son augmentation à 5 joueurs, les Mobistes auront plus de latitude et pourront toucher les 3 compartiments, ce qui augmenterait aussi la liste des libérables. Signalons que la reprise des entraînements est prévue pour jeudi prochain au stade de l’UMA, avant que l’équipe ne prenne la route vers la Tunisie pour un stage de dix jours.

Z. H.