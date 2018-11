L’équipe le 4 décembre au Maroc

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Après le dernier match de la phase-aller, vendredi dernier, face au CABBA, les joueurs kabyles bénéficient d’une semaine de repos accordée par le staff technique. La reprise est prévue pour le 2 décembre prochain, à Tizi Ouzou. Les coéquipiers du capitaine Saâdou travailleront pendant deux jours au stade du 1er novembre, avant de rallier le Maroc, le 4 décembre, pour un stage qui durera 8 jours. Durant ce stage, l’équipe travaillera les différents volets sous la houlette du coach Dumas. Les kabyles devraient également disputer un match amical face à la formation du Maghreb Fassi, même si cette rencontre n’a pas été confirmée. Le coach Franck Dumas profitera de cet arrêt du championnat pour travailler sur les insuffisances qu’il a notées durant la première phase de la compétition. «La phase retour sera plus difficile et on doit la préparer comme il se doit. La JSK est devenue l’équipe à battre et on doit être prêts à affronter tous nos adversaires. Avec les recrutements et ce stage, on fera tout pour réussir un bon parcours», avait déclaré le coach adjoint, Karouf, à la veille du match face au CABBA. Le staff technique kabyle mise donc sur une bonne préparation pour pouvoir réaliser les objectifs du club. Ayant réussi un très bon parcours lors de la phase aller en terminant deuxièmes au classement général, avec 26 points, l’objectif de Tizi Bouali et ses coéquipiers est de continuer sur cette belle dynamique lors de la phase retour. De leur part, les responsables du club comptent tout faire pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions possibles. En effet, en plus du stage programmé au Maroc, Mellal et ses collaborateurs comptent renforcer le groupe par des éléments capables d’apporter un plus. Leur seul objectif est que la JSK termine la saison dans une bonne position. Côté effectif, l’arrière droit Amir Belaili, ayant raté le match du CABBA à cause d’une grippe, est guéri, mais l’on évoque dans l’entourage du club sa probable libération lors du mercato hivernal. Le joueur n’a pas convaincu par son rendement lors de la première manche du championnat. La décision finale devrait être prise dans les prochaines heures, a-t-on indiqué. En plus de Belaili, un ou deux autres joueurs pourraient être libérés par la direction des Canaris, mais cela dépendra des recrutements du mercato.

M. L.