Cap sur le MC El Eulma

Après leur qualification aux 32es de finale de la coupe d’Algérie de football, aux dépens de la JSHD (1 - 0), les joueurs de la JSM Béjaïa ont désormais les yeux rivés sur le prochain choc en championnat contre le Babya, comptant pour l’ultime journée de la phase-aller. Les camarades de Boughanem avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer les préparatifs de leur périlleux déplacement chez cette équipe du haut du tableau, le MC El Eulma. Les joueurs doivent descendre au plus vite de leur nuage pour mieux se concentrer sur leur sujet. L’équipe (9e, 18 unités) a en effet un besoin pressant de points pour espérer finir cette première manche du championnat sur une bonne note. Et la qualification en coupe est venue au bon moment pour mette du baume au cœur des gars de la Soummam qui ont montré un visage rassurant contre la JSHD, en dépit des grands chamboulements effectués par le coach Moes Bouakaz dans la composante. Le Tunisien, adepte de la formation de jeunes talents, n’a pas manqué d’afficher, à l’issue du match de coupe, toute sa satisfaction du rendement de tous ses joueurs. Il leur a néanmoins demandé de fournir plus d’efforts à l’avenir pour mériter une place de titulaire. A ce propos, il a déclaré : «Aussi bien les habituels remplaçants que les jeunes alignés contre la JSHD ont montré de belles choses et surtout une grosse envie de s’imposer. Néanmoins, ils doivent continuer à travailler s’ils désirent bénéficier encore d’un temps de jeu à l’avenir». Il est vrai enfin que des jeunes issus du cru, comme Idir, Zamoum, Boughanem et autres Ayad, ne demandent qu’à être mis dans le bain de la compétition officielle pour s’illustrer davantage. Ils pourront constituer dans un proche avenir l’ossature de leur équipe aux côtés du latéral droit Nabil Khellaf ou encore de l’attaquant international, Fouad Ghanem. Ceux-ci ont déjà gagné des galons en s’imposant comme des titulaires indiscutables chez les séniors. D’ailleurs, c’est l’objectif déjà tracé par la direction de Houassi qui a fait savoir qu’un projet ambitieux, qu’elle voudrait concrétiser avec le coach Moes Bouakaz, était en préparation au profit des jeunes du cru.

B Ouari.