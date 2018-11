«La Coupe est un bonus»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 68 lecture(s)

L’attaquant de l’Olympique Akbou, Matouk Beladjet, revient dans cet entretien sur la qualification historique de son équipe aux 32es de finale de la Coupe d’Algérie et sur les objectifs de l’ORBA en championnat.

Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après cette qualification historique aux 32es de finale de la Coupe d’Algérie ?

Matouk Beladjet : Je suis très content. On s’est présentés sur le terrain avec un esprit conquérant et sans aucun complexe. Je pense qu’on a largement mérité cette victoire. On a bien joué, en dominant tout le long de la partie, avec à la clé deux buts et une qualification. On a confirmé une fois de plus la bonne santé du groupe.

Et c’est vous qui avez inscrit le premier but...

Effectivement, j’ai ouvert le score, montrant la voie à mes coéquipiers, et j’en suis heureux et fier. .Ce n’est pas mon premier but, mais celui-là a une saveur particulière. Ce n’est pas rien de contribuer à la qualification de son équipe à des 32es de finale. Il ne faut pas oublier par ailleurs que j’ai déjà remporté la coupe d’Algérie avec les U21 de la JSMB. Toutefois, peut importe qui marque, l’essentiel dans ce genre de rencontre c’est la qualification. J’espère que ce but sera suivi de beaucoup d’autres à l’avenir.

C’était tout de même difficile devant cette équipedu MB Bouira…

C’est en effet une équipe du palier supérieur, celui de l’inter-régions, mais nous avons une bonne équipe avec un bon effectif qui n’a rien à envier aux autres. On a démontré qu’Akbou a une bonne équipe. L’olympique d’Akbou mérite largement de jouer au palier supérieur.

Les supporters ont eux aussi joué un rôle important dans cette qualification, en vous soutenant tout au long du match…

Ils sont de plus en plus nombreux à venir nous soutenir. Leur nombre augmente de match en match. La preuve, ils se sont déplacés en force au stade d’Azazga pour nous soutenir. Je suis très content et reconnaissant et dieu merci on ne les a pas déçus. Nous avons d’ailleurs partagé la joie avec eux durant toute la nuit, à notre retour d’Azazga. On a fêté ça comme il se doit. On fera le maximum pour leur donner à chaque fois de la joie.

Et pour le prochain tour de la coupe d’Algérie, il y aura les clubs de la ligue 1 ?

Nous avons atteint notre objectif, celui des 32es de finale, ce qui pourrait ne sera que du bonus, quel que soit l’adversaire qu’on aura en face. On va jouer toutes nos chances sans aucun complexe.

Un dernier mot…

Nous allons inchallah remettre l’Olympique Akbou à sa véritable place qui est le palier supérieur. Je remercie à cette occasion tous le staff technique et médical, sans oublier le président Karim Takka qui fait tout pour que le club retrouve son lustre d’antan. J’espère qu’on atteindra notre objectif

Entretien réalisé par Samy H.