Le MC Béjaïa et le FC Akbou confirment

Par DDK | Il ya 54 minutes | 60 lecture(s)

Le championnat national de futsal a entamé, le week-end dernier, sa troisième journée dans les deux groupes A et B, où les deux leaders des deux groupes, à savoir le MCB et le FCA, ont assuré leur troisième victoire pour autant de matchs, chose qui les maintiendrait au sommet du classement. Dans le groupe A, le MCB qui recevait l’ASC Ouargla, a trouvé d’énormes difficultés sur le terrain pour assurer en fin de match une précieuse victoire sur le score de 10 à 5 (mi-temps 4 - 3). Malgré la présence du DJS et d’un nombreux public, les camarades de Benseghir sont tombés sur un grand morceau du futsal national et il fallait attendre les dernières minutes de la rencontre pour que les Béjaouis prennent une sérieuse option pour décrocher les trois points de la victoire. Signalons que les réalisations des gars des Hammadites sont l’œuvre de Benseghir Malek (4), Djouad Belkacem (4), Moumeni Fares (1) et Grari Imad (1). Accosté à la fin du match, le président du MCB, Tarik Benali, dira : «Ce fut un match très disputé contre une équipe composée de plusieurs joueurs expérimentés et qui évoluent en équipe de la cinquième région militaire de futsal. Ma suspension s’est faite sentir chez nos joueurs qui étaient un peu perturbé sur le terrain et il fallait attendre la pause citron pour leur donner des conseils qu’il faut avec un changement du système de jeu de 2-2 en 1-3 axé sur notre pivot, Garri Imad, un système qui a déstabilisé l’adversaire et nous a permis de prendre les trois points de la victoire.» Dans le même groupe, le FC Béjaïa s’est fait piégé et dominé à domicile par la formation de l’AF Bordj Bou Arreridj en essuyant une sévère défaite sur le score de 10 à 3, un résultat qui n’arrange pas les affaires des Béjaouis qui doivent se réveiller avant qu’il ne soit trop tard. L’Entente sportive de Béjaïa (EnSB) a été forcée au repos. Après ces résultats, le MCB et l’AFBBA occupent la première place avec neuf points chacun, le FCB la cinquième place avec un seul point, alors que l’EnSB ferme la marche avec zéro point au compteur. Dans le groupe B, le FC Akbou poursuit sa domination en s’offrant une troisième victoire d’affilée et la victoire cette fois est revenue au FK El Hirane sur le score de 10 à 1. Les gars de la Soummam n’ont pas trouvé de difficultés et le match s’est joué à sens unique. L’Etoile de Béjaïa est revenue bredouille de son lointain déplacement oranais, en concédant une sévère défaite (12 - 3) devant la formation du REDO local, une troisième défaite d’affilée pour les Béjaouis qui doivent réagir rapidement s’ils veulent garder leur place au palier supérieur. Signalons que l’ASS Akbou était exempt le week-end passé. Après ces résultats, le FCA et le REDO occupent conjointement la première place avec neuf points, alors que l’ASSA et l’EtSB ferment la marche avec zéro point.

Z. H.