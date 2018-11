«On peut créer la surprise»

Par DDK | Il ya 54 minutes | 73 lecture(s)

Le milieu de terrain de l’US Tirmitine, Mouloud Belhadj, estime dans cet entretien que leurs chances d’accéder en division Honneur restent entières.

La Dépêche de Kabylie : Un commentaire sur le début de saison de l’US Tirmitine ?

Mouloud Belhadj : Je crois que notre parcours aurait pu être meilleur, mais on n’est qu’au début. Beaucoup de matchs nous attendent pour finir la saison. On est sur la bonne voie et on peut revenir en force. Il suffit juste d’y croire.

Pensez-vous que vous êtesen mesure de créer la surprise cette saison, alors que l’UST est un nouveau né en championnat de wilaya ?

Mais pourquoi ne pas y croire ? Quand on joue au football, il faut toujours être optimiste. Sinon, ce n’est pas la peine de jouer. On est déterminés à se donner à fond pour l’UST et faire plaisir à nos supporters qui sont tout le temps derrière nous.

Sur le plan personnel, vous êtes une pièce maîtresse dans l’échiquier du coach. Votre sentiment ?

J’ai opté pour l’US Tirmitine pour apporter un plus avec la modeste expérience acquise dans les différentes équipes où j’ai évolué, à savoir la JS Ait Yahia Moussa et l’US Allela. Je suis là pour donner un plus et je suis content de faire partie des plans du staff technique. Je ferai mon possible afin de donner le meilleur de moi-même pour être toujours à la hauteur et répondre aux larges attentes des supporters de l’US Tirmitine. La concurrence fait rage au milieu de terrain mais avec le travail, j’ai pu m’imposer.

Un mot pour conclure…

On forme un groupe soudé et il y a une bonne entente entre nous, les joueurs et le staff technique, ainsi qu’avec les dirigeants et les supporters. Je tiens, d’ailleurs, à les remercier pour leur soutien depuis le début de saison. Inchallah on va tout faire pour leur procurer de la joie et du bonheur et pourquoi pas une accession en division Honneur en fin de saison.



Entretien réalisé par Massi Boufatis