Le CRB Souk El-Tenine nouveau dauphin

La huitième journée de la division Honneur Béjaïa a été prolifique en matière de buts inscrits avec 25 buts marqués. En dépit de l’absence du leader, l’Olympique Akbou, qui a participé au dernier tour régional de la coupe d’Algérie, et la JSB Amizour qui a observé son tour d’exemption, c’est le CRB Souk El Tenine qui est le grand bénéficiaire de cette journée. En effet, les poulains de Mokhtar Djouder ont réalisé une performance et non des moindres qui a surpris plus d’un, d’autant plus que le CRBSET qui était en déplacement chez la coriace équipe de la JS Ighil Ouazzoug, s’est illustré avec l’art et la manière en lui infligeant une cinglante défaite dans son fief grâce à cinq réalisations de Sofiane Boufadne (3’), Samy Djoudi (7’), Yacine Merah (31’), Sofiane Bouriche (42’) et Yanis Allaoua (70’), s'offrant du coup la deuxième place au classement avec 17 points en compagnie de la formation de Boukhalfa d’Amizour, soit deux longueurs de retard sur Akbou. Cette journée a été profitable aussi au CS Protection Civile qui a cartonné devant le CRB Aït R’Zine qui dégringole à la douzième place avec la plus faible défense du groupe. Les joueurs du NC Béjaïa, eux, se sont donnés un peu plus d'air en allant faire le plein à Tazmalt aux dépens du SRBT local, en l'emportant sur le score de 3 à 2 sur réalisations de Nadjem Merabet (10’ et 66’) et du buteur du club Tarek Sachoui (85’). Du coup, le NCB remonte à la 7e place, suivi de l’autre équipe de la ville de Béjaïa l’AS Taassast qui a écrasé l’ARB Barbacha. À la dixième place, on retrouve l’Olympique Feraoun qui a, enfin, renoué avec la victoire en s’imposant devant l’Olympique M’Cisna par deux buts à un. Deux réalisations de Menad Aghouiles (49’) et (69’). Enfin, le SS Sidi-Aïch a, encore une fois, concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe de Gouraya de Béjaïa, sur le score vierge.

Les résultats

AS Taassast 4 - ARB Barbacha 0

CSP Civile 5 - CRBA R’Zine 0

O Feraoun 2 - O M’Cisna 1

SS Sidi Aïch 0 - Gouraya Béjaïa 0

SRB Tazmalt 2 - NC Béjaïa 3

JSI Ouazoug 3 - CRBS El Tenine 5

O Akbou - CRB Aokas reporté

Exempt : JSB Amizour