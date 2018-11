Et de six pour l’US Tala Athmane !

Par DDK | Il ya 54 minutes | 70 lecture(s)

La 6e journée de la division pré-honneur a vu le déroulement de l’ensemble des rencontres programmées et aucun incident majeur n’a été signalé. Dans le groupe A, ce round a été marqué par la défaite de la JS Tala Tegana. Un revers qui survient après le nul concédé lors de la précédente journée. Deux contreperformances qui exigent une réaction des jeunots d’Ath Djennad, eux, qui ambitionnent pour l’accession. L’Olympique Nath Irathen est revenue, lui aussi, bredouille de Tigzirt où il a été battu par le CS Iflissen. Dans le groupe B, l’US Tala Athmane a enchaîné un sixième succès de suite devant l’OC Makouda. Un parcours sans faute qui permet aux hommes du président Houhache de mener le bal en tête du classement avec un carton plein, dix-huit points sur les dix-huit possibles. Toujours dans le haut du tableau, la bonne opération est à mettre à l’actif de l’US Sidi Belloua qui est allée s’imposer chez l’US Ikhelouiene. Pour sa part, l’US Bouhinoun n’a pas laissé filer l’occasion de sortir vainqueur dans le derby qui l’a opposé à l’O Timizart Loghbar. Dans le groupe C, la JS Tadmaït a été accrochée à domicile par le leader du groupe, l’AS Ait Bouadou. Le RC Imazighen a pris le dessus sur la formation du FC Ait Zaim. Enfin, le CS Ihasnaouene a battu son voisin de la JS Tala Mansour.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

CS Iflissen 4 - O Nath Yirathen 3

CSD Ouaguenoun 1 - JST Tegana 0

O Makouda 0 - US Mizrana 2

USKAA Mimoun 2 - US Timizart 1

ES Nath Irathen 0 - USD Saharidj 0

Groupe B

UST Athmane 3 - OC Makouda 1

JS Djurdjura 0 - HC Azazga 3

FC Betrona 3 - Aït Yahia US 3

OT Loghbar 0 - US Bouhinoun 3

US Ikhelouiene 2 - USS Belloua 3

Groupe C

JS Tadmait 1 - ASA Bouadou 1

JSAY Moussa 3 - ESA Ouaneche 2

RC Imazighen 1 - FC Aït Zaim 0

CS Ihasnaouene 3 - JST Mansour 0

Exempt : US Tirmitine