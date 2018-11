L’OC Adjiba, le W Ath Vouali et l’USM Bouira rejoignent le groupe A

Par DDK | Il ya 54 minutes | 71 lecture(s)

Après le forfait général des équipes de l’ASU Université de Bouira et l’ASC Ahl El Kseur, sans disputer la moindre rencontre, la ligue de Bouira a décidé, en marge de la rencontre qu’elle avait tenue mercredi dernier avec les présidents des 19 CSA frondeurs qui ont finalement opté pour leur affiliation à la LWFB et prendre part au championnat de wilaya, de procéder à l’équilibrage de deux groupes «A» et «B», à raison de seize équipes pour chacun des deux groupes. C’est à cet effet que trois équipes, à savoir l’OC Adjiba, le W Ath Vouali et l’USM Bouira ont été rajoutées dans le groupe A. Pour rappel, ce groupe est déjà en sa quatrième journée, donc il faudrait toute une gymnastique dans la confection de la programmation de rencontres pour rattraper le retard. Les trois équipes entreront en lice à partir de la cinquième journée prévue le week-end prochain.

M. A.