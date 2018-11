Le HC Aïn Bessam et la JS Bouaklane assurent

Par DDK | Il ya 54 minutes | 70 lecture(s)

Le HC Ain Bessam poursuit son ascension avec une quatrième victoire de suite dans le championnat Honneur de Bouira, en battant cette fois-ci un sérieux rival pour l’accession, le DRB Kadiria (0 - 1),

chez ce dernier. La rencontre s’est jouée sur un simple détail, où l’unique but a été inscrit dans le premier

quart d’heure de jeu. De son côté,

la JS Bouaklane n’a pas raté l’occasion pour étriller son adversaire du jour, l’IRB Esnam, sur le score net de 3 à 0. Désormais, les deux équipes prennent seules les commandes du championnat. Bonne performance pour l’US Ain Laloui qui signe sa toute première victoire de la

saison en écrasant la JS Chorfa sur le score fleuve de 4 à 0. La rencontre derby ayant mis aux prises l’US Saharidj à l’Olympique Raffour

a été remportée par l’équipe de Saharidj sur le score de 2 à 1. Pas de vainqueur, en revanche, dans la rencontre entre le RB Hakimia et l’ESB Bechloul, où les deux équipes se sont neutralisées sur le score de parité de deux buts partout. Comme attendu, les équipes de l’ASU Université de Bouira et l’ASC Ahl El Kseur n’ont pas disputé leurs rencontres prévues respectivement face au FC Numidia et l’UA Ahmed de Oued Berdi. Les deux équipes se sont carrément retirées du championnat sans disputer le moindre match. Le BH Bouira était exempt.

M’hena A