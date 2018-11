Uche sur la liste des libérés

Par DDK | Il ya 56 minutes | 103 lecture(s)

Selon une source proche de la direction du club kabyle, l’attaquant nigérian de la JSK, Uche Nwofor, est sur la liste des libérables établie par le staff technique pour ce mercato hivernal.

Ainsi, après Benaldjia et Boukhanchouche, qui ont déjà quitté le club sur demande de l’entraîneur Franck Dumas, l’attaquant nigérian pourrait être libéré dans les toutes prochaines journées. Recruté l’été écoulé pour mener l’attaque des Jaune et Vert, le Nigérian n’a pas pu s’imposer dans l’effectif kabyle, lui qui a pourtant bénéficié de la confiance du staff technique durant pratiquement toute la phase-aller, ayant été aligné comme titulaire en pointe de l’attaque. Une confiance qui s’est avérée infructueuse, puisque le joueur n’a pas vraiment convaincu, n’ayant inscrit que 4 buts. Une situation qui a contraint la direction de la JSK à chercher un autre chasseur de buts capable d’apporter du punch à l’attaque kabyle lors de la seconde manche du championnat.

Vers la levée de la sanction contre Mellal

Pour rappel, la commission de discipline de la ligue professionnelle de football a sanctionné le président de la JSK Cherif Mellal pour une durée d’une année dont six mois avec sursis. Cependant, la direction kabyle n’est pas resté les bras croisés, en faisant un recours auprès de la commission concernée de la FAF, comme le stipule la réglementation. Cette dernière se réunira aujourd’hui pour trancher sur le recours déposé par la direction de la JSK réclamant la levée de la sanctionnée infligée à Mellal. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la FAF. Estimant que le président Mellal a été lésé, les responsables kabyles restent confiants. «On a introduit un recours auprès de la commission des recours et on reste confiants pour que la sanction infligée au président Mellal soit levée. Le président a été lésé et on reste optimistes quant à son rétablissement dans ses droits», a déclaré le président délégué et porte-parole du club Mouloud Iboud. Par ailleurs, on croit savoir, d’une source fiable, que des émissaires seraient intervenus pour tenter de régler définitivement cette affaire. Selon notre source, même le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, aurait tenté d’avoir Mellal au téléphone, sans toutefois pouvoir le joindre, vu que Mellal se trouve en France. Le verdict de la commission des recours est attendu pour aujourd’hui. Pour rappel, la sanction de la LFP contre le président de la JSK faisait suite aux déclarations incendiaires de ce dernier envers le président de la ligue, Medouar, dont il dénonçait «la gestion anarchique». Le président de la JSK a tiré à boulets rouges, ce jour-là, sur les instances du football national, les accusant de vouloir «casser la JSK». Suite à cette sanction, le président de la JSK a été empêché par le commissaire du match de rentrer au stade à Bordj Bou Arreridj, à l’occasion du match de la JSK contre le CABBA pour la 15e journée du championnat. Un geste qui a provoqué la colère de Mellal qui s’est défendu en affirmant qu’aucune sanction ne lui avait été notifiée. Le chairman kabyle a affirmé ensuite qu’il avait déposé un recours dans les délais prévu par la loi. Le chairman kabyle a juré d’aller très loin dans cette affaire, en saisissant le TAS et même la FIFA s’il le fallait, pour dénoncer la «hogra» dont il était victime. Depuis, le président kabyle ne cesse de recevoir le soutien des supporters de la JSK. La dernière manifestation de solidarité en date, c’est ce rassemblement organisé, avant-hier, à Paris, par les fans du club résidant en France. En effet, ils étaient plus de 2 000 supporters, venus de plusieurs villes de l’Hexagone, à se rassembler au niveau de la gare de l’Est à Paris, pour soutenir Chérif Mellal présent sur les lieux et dénoncer ce qu’ils qualifient de «pratiques malsaines» des instances du football national à l’égard de leur club favori, la JSK.

