Boukhanchouche, c’est presque fait

Les choses s’accélèrent dans la maison MOB ces dernières heures, l’objectif étant de concrétiser au plus vite avec les joueurs ciblés en ce mercato hivernal. C’est le cas avec le milieu de terrain de la JSK, Salim Boukhanchouche, qui s’est déplacé à Béjaïa dans la soirée d’avant-hier pour négocier son probable transfert chez les Crabes. Le joueur, qui a été pour appel mis sur la liste des libérés par la direction de la JSK, a tout réglé avec la direction du MOB concernant le salaire et la durée du contrat, et il ne reste que la réponse finale de la direction de la JSK et de son président, Cherif Mellal, qui a promis de tout faire pour faciliter le transfert du joueur vers Béjaïa. Après les négociations de la soirée d’avant-hier, le joueur a signé dans la matinée d’hier un précontrat, avant de repartir à Tizi-Ouzou pour discuter avec la direction kabyle. D’après certaines sources, Boukhanchouche, qui n’a pas été payé depuis 4 mois, est prêt à céder deux mensualités pour récupérer sa lettre de libération. Sur un autre volet, la direction du MOB attend la réponse du défenseur de l’USM Bel Abbès, Legraa, lui non plus n’ayant pas été payé depuis 7 mois par son club et ayant recouru au CRL. C’est le coach Madoui qui a insisté pour recruter Legraâ, son ancien joueur à l’ESS, connaissant mieux que quiconque les qualités du joueur. Celui-ci pourrait donc être la seconde recrue de ce mercato hivernal après Boukhanchouche, en attendant d’autres recrues selon le nombre qui sera fixé par la FAF. Par ailleurs, la direction du MOB a pris la décision de libérer trois joueurs. Il s’agit de Camara, Touati et Mouhli. D’après une source proche du club, plusieurs noms devraient s’ajouter à cette liste.

Z. H.