Faouzi Rahal ciblé

A la recherche d’éléments capables de donner un plus à l’équipe dès le début de la phase retour du championnat de la ligue 2, la direction de la JSMB a déjà lancé son mercato hivernal, en contactant l’actuel attaquant du RC Relizane, Faouzi Rahal, qui, dit-on, voudrait se rapprocher de sa famille à Béjaïa. Une information qui nous a été confirmée par l’intéressé : «En effet, un dirigeant de la JSMB a pris attache avec moi et par respect à mon club actuel, j’ai promis à mon interlocuteur de relancer les discussions après le dernier match de la phase aller. Ceci dit, tout est une question de destin. Il faut savoir que je suis encore sous contrat avec mon employeur actuel». Autrement dit, en ciblant l’ancien capitaine du club voisin, les dirigeants des Vert et Rouge voudraient faire bénéficier leur équipe de la précieuse expérience acquise sur les terrains par l’enfant de Tinebdar qui a, pour rappel, effectué un passage éclair à la JSK. Dans un récent entretien avec le président Houassi, ce dernier nous avait affirmé que le compartiment offensif de l’équipe allait sera renforcé avec deux à trois éléments de valeur. «Nous allons cibler deux à trois joueurs à vocation offensive durant cet hiver, mais le dernier mot reviendra à l’entraîneur en chef», nous avait-il assuré. Et c’est le rendement jugé insuffisant de certains éléments lors de la première manche du championnat qui a poussé la direction du club à songer à ce mercato. Preuve en est cette concurrence relancée lors du dernier match de coupe d’Algérie par le coach en chef, Moes Bouakaz. Ce dernier a déclaré que des jeunes du cru l’ont épaté par la qualité de leur prestation vendredi dernier, à l’image des Zamoum, Boughanem et autres Idir, face à la JS Hai Djbel. Une déclaration qui ne peut que mettre davantage en confiance ces éléments issus de l’équipe réserve du club.

B Ouari.