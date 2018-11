L’USM Béjaïa arrive !

Par DDK | Il ya 17 minutes | 11 lecture(s)

La division Régionale 2, groupe A, affiliée à la Ligue régionale d’Alger, a déjà bouclé huit journées de championnat.

Un palier où certaines équipes auraient affiché leurs intentions de jouer les premiers rôles durant l’exercice en cours. Dans ce palier, certes le CMB Tidjelabine et l’ES Bir Ghbalou caracolent en tête du classement de ce groupe, avec la 2e et la 1ère place occupées respectivement par les deux équipes en question, avec 17 points pour chacune, mais d’autres équipes sont là et feront tout pour déloger les deux premiers clubs cités, à l’image de l’USM Béjaïa qui a réussi à remonter au classement. Ainsi donc, lors des quatre premières rencontres, le club avait enregistré une victoire contre l’ES Timezrit (2 - 1) au stade Salah Benallouache de Béjaïa lors de la 1ère journée, et un nul lors de la 3e journée face à l’OS El-Kseur (2 - 2). Le club a, par contre, enregistré deux défaites, dont l’une lors de la 2e journée face à l’Olympique Tizi-Rached en déplacement (2 - 0) lors de la 2e journée et la deuxième défaite subie lors de la 4e journée face à l’US Soummam sur le score de 4 à 3, dans une rencontre où les dirigeants du club avaient pour rappel fustigé l’arbitre de cette rencontre (USS - USMB) qui les a lésé, selon leurs dires. Les mauvais résultats enregistrés avec seulement quatre points de récoltés sur les douze, avaient poussé la direction à changer d’entraîneur avec le départ de Mohand Melizou, qui avait préparé l’équipe, en le remplaçant par Aouamer Mohand. Il faut dire que depuis l’arrivée de ce dernier, l’équipe va bien sur le plan technique, en enregistrant quatre rencontres sans défaites. En effet, les gars de l’USMB ont gagné devant la JSM Chedellah à Béjaïa (2 - 0), puis enregistré un nul en déplacement face au WR Bordj Ménaïel, avant de gagner les deux dernières rencontres, dont l’une face au MC Bouira au stade Ben Allouache Salah sur le score de 2 à 1 et la dernière rencontre face au FC Tadmaït, chez ce dernier, sur le score de trois buts à un. Ces résultats ont propulsé les Béjaouis à la 3e place avec 14 points et à seulement trois points de retard par rapport aux deux premiers cités en haut. Le club aura l’occasion de confirmer les derniers résultats en recevant, samedi prochain, au stade Ben Allouache, le RC Seddouk, un club classé 10e avec 8 points au compteur.

Rahib. M