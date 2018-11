Le CRB Mekla sur une courbe ascendante

Par DDK | Il ya 17 minutes | 11 lecture(s)

Le CRB Mekla, pensionnaire de la division honneur, est sur la bonne voie et peut faire mieux à l’avenir. Les Meklistes qui ont débuté la saison avec Youcef Ouafi comme coach, ont réussi une bonne entame avec une victoire en déplacement sur le score de deux buts à un. Les coéquipiers de Ouarab ont réussi lors de la 3e journée un autre bon résultat, en faisant 1 à 1 face à l’ASC Ouaguenoun, avant d’être tenus en échec par le FC Ouadhias (1 - 1), pour la mise à jour du calendrier (2e journée). L’équipe a enchaîné avec un autre match nul à domicile devant l’Etoile Draâ El-Mizan (0 - 0). Les partenaires de Madène Essaid qui ont vu leur match contre le NA Redjaouna reporté, ont eu le dernier mot le week-end passé, en allant chercher les trois points au stade d’Ait Bouadou. Ils se sont imposés sur le score de 3 à 1 devant l’ES Assi Youcef. C’est la deuxième victoire du genre pour les gars de Mekla qui sont bien partis de poursuivre leur ascension au classement. Il faut juste y croire et continuer à travailler davantage pour espérer réaliser d’autres bons résultats et de concurrencer les équipes qui jouent l’accession. Ce n’est que le début de saison et tout peut arriver et les Meklistes sont capables de renverser la vapeur, mais il faut confirmer lors des prochaines sorties pour aller de l’avant et viser plus haut.

Massi Boufatis