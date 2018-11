Début catastrophique de l'OC Makouda

Par DDK | Il ya 17 minutes | 21 lecture(s)

L'Olympique Club Makouda, pensionnaire de la division pré-honneur Tizi-Ouzou et versé dans le groupe B, a complètement raté le début de saison 2018-2019. En effet, sur les six journées disputées, les gars de Makouda sont passés à côté de la plaque en concédant que des défaites et en ne s'imposant qu'une seule fois. C'était lors de la deuxième journée face à l'US Ikhelouiene sur le score fleuve de 4 à 1. L'OCM accumule les échecs les uns après les autres depuis l'entame de cet exercice, comme le témoigne le dernier revers concédé le week-end passé face à l'US Tala Athmane sur le score sans appel de 3 à 1. Le prochain match à domicile face à la JS Djurdjura sera une occasion pour l'OCM de refaire surface et de mettre fin à cette série de mauvais résultats, en tentant de renouer avec la victoire et de réaliser la deuxième du genre en ce début de saison. Un parcours catastrophique pour les gars de Makouda qui jouaient pourtant les premiers rôles la saison écoulée et visaient l'accession sous la houlette de Merzak Semghoun. Depuis le départ de ce dernier, rien ne va plus à l'OCM et les résultats enregistrés en sont la parfaite illustration de la situation technique de cette équipe.

