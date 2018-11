La JS Djermouna, c’est du solide

Par DDK | Il ya 17 minutes | 18 lecture(s)

Le nouveau né de la division pré-honneur de la ligue de Bejaïa, la JS Djermouna, reste sur une série de six matchs sans défaite en championnat. Mieux encore, elle a signé, samedi dernier, son troisième succès d’affilée, cette fois à Timezrit, devant l’US Sidi-Ayad et ce pour le compte de la sixième journée. La JS Djemouna marque une fois de plus son territoire et affiche actuellement une forme resplendissante et la place de leader qu’elle occupe avec trois points d’avance sur son rival, la JS Melbou, en est la preuve de la détermination des joueurs de l’entraîneur Abdenour Kouchene à jouer pleinement leur chance pour un sacre dont ils ont fait leur priorité même si le championnat n’est qu’à sa sixième journée. Dirigée par l’entraîneur Abdenour Kouchene, connu à travers la wilaya pour avoir coaché plusieurs équipes de la wilaya des différents paliers, l’équipe de Djermouna chère au président Djahid Belloul n’entend pas s’arrêter en si bon chemin d’autant plus qu’elle bénéficie d’excellentes conditions de travail grâce à la disponibilité des dirigeants qui ne ménagent pas leurs efforts pour servir le club. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de cette saison celle de l’accession au palier supérieur, et c’est ce qu’attendent les supporters de l’équipe qui croient dur comme fer que le rêve devienne réalité. Une chose est certaine, et sur le vu de ce qu’il démontre pour le moment, la JS Djermouna, c’est vraiment du solide.

Samy. H.