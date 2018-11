39 équipes présentes à Bouira

Par DDK | Il ya 16 minutes | 17 lecture(s)

Organisé par le GSSG (Groupement sportif de Sour El-Ghozlane) de handball, en collaboration avec la ligue de handball et la DJS de Bouira, la troisième édition du Championnat national de handball des U15 et U19 a été lancée le 1er novembre dernier au niveau de la salle OMS de la ville de Sour El-Ghozlane. Ce championnat organisé à la mémoire de feu Ahmane, Bouznad et Benaissi regroupe 39 équipes des deux catégories, citant entre autres, le HCB Tizi-Ouzou, la JSE Skikda, le CRB Thénia, l’OC Amalou (Béjaïa), l’E Hassi Messaoud (Ouargla), la JS Arbaa, le GR Sétif, représentant 18 wilayas du pays, à l’instar de Constantine, Oran, Ouargla, Sétif, Blida, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Alger… Ceci dit, le championnat se déroule sous forme d’un mini championnat qui regroupe chaque samedi trois équipes, au terme duquel le premier classé est qualifié au deuxième tour. Concernant le timing, c’est 2x20 minutes pour les U15 et 2x25 mn pour les U19. Chaque délégation est composée de 20 éléments, soit 16 joueurs et 4 accompagnateurs. Hormis la prise en charge de la restauration pour l’ensemble des délégations, les équipes qui effectuent des déplacent dépassant les 250 km sont prises en charge en matière d’hébergement. Lors des premiers challenges, les équipes du CHB Thénia, l’ASF Arbaa et le CR Bordj Bou Arréridj se sont distinguées en terminant à la première place, synonyme de qualification au deuxième tour. Le championnat se poursuivra jusqu’au 20 avril 2019, date de la grande finale.

M’hena A