L’Olympique Akbou, tel un rouleau compresseur

Après seulement huit journées, l’Olympique Akbou domine de manière éclatante la division honneur de la LFW de Béjaïa en réalisant un sans faute, totalisant ainsi le plein en points avec huit victoires sur huit matchs joués, dont deux en coupe d’Algérie avec une qualification historique au 32es de finale. Ces résultats obtenus confirment son statut de potentiel candidat à l’accession, même si le championnat ne fait que commencer. Ceci étant, les ambitions de l’O Akbou sont clairement affichées et au rythme où vont les choses, il sera très difficile aux autres formations de ce groupe de déloger l’actuel leader qui entend réussir l’accession pour retrouver la Régionale 2 (LRFA) qu’ils avaient quitté en juin 2007. Il faut dire que ce tonitruant départ n’est pas le fruit du hasard puisque les dirigeants, le staff technique, les joueurs et les supporteurs sont animés d’une réelle volonté de faire de cette saison celle du grand retour de cette formation au palier supérieur, pour le grand bonheur de toute une ville. Cette sensationnelle entame fait de l’Olympique Akbou un rouleau compresseur qui semble tout écraser sur son passage, qui a réalisé dix-huit points en six journées du championnat.

S. H.