Zidane futur coach du Bayern ?

Zinedine Zidane était le nom le plus évoqué, hier, par la presse allemande, qui spécule sur une prochaine éviction de l'entraîneur du Bayern Munich, Niko Kovac

Sur la sellette depuis plusieurs semaines déjà suite aux mauvais résultats enregistrés par son équipe en championnat, le technicien croate Niko Kovac est plus que jamais proche de la porte de sortie, d’où la décision des dirigeants du Bayern Munich de prendre attache avec plusieurs entraineurs en vue de prendre le relais à la barre technique du champion d’Allemagne en titre. Parmi les entraineurs évoqués, la presse allemande a cité deux noms. Il s’agit des français Zinedine Zidane et Arsène Wenger. Pour le grand quotidien Bild, le nom de Wenger, l’ex-entraîneur d’Arsenal « est de plus en plus cité en interne » au Bayern. Le journal Kicker, le retient aussi comme candidat, mais assure que Zidane, l’ex-coach du Real Madrid « est régulièrement cité lorsqu’il s’agit du Bayern ». Selon plusieurs médias, la direction du club bavarois a déjà entamé des négociations avancées avec Zidane et lui ai offert un chèque astronomique, avec un blanc seing pour remodeler l’équipe selon son bon vouloir. En attendant la bonne nouvelle, la presse allemande s’enflamme. Ainsi, le quotidien allemand Kicker affirme sur ses colonnes « le Bayern Munich prépare de grands changements en vue de la saison prochaine. Le club doit renouveler significativement son effectif en poussant à la sortie Ribéry et Robben, entre autres. Pour repartir sur un nouveau cycle, le géant bavarois veut un entraîneur de poids et aspire à s’attacher les services de Zinedine Zidane ». Pour sa part, Bild, le quotidien le plus diffusé en Allemagne, croit savoir que la priorité des dirigeants munichois a un nom : Zinedine Zidane. « L’été dernier, le Bayern avait déjà songé au Français avant de privilégier la piste Nico Kovac pour sa connaissance du championnat allemand. Mais devant les difficultés de l’ancien coach de Francfort, le board munichois pense à nouveau au champion du monde 1998. » Et de conclure : « Il faut cependant faire preuve d’ingéniosité pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui profite actuellement d’une année sabbatique ». Pour l’heure, le coach Niko Kovac, arrivé cet été de Francfort, est toujours en poste et préparait la réception de Benfica hier en Ligue des champions. Un nul ne suffirait au Bayern pour se qualifier pour les 8es de finale. Mais les dernières semaines ont été désastreuses pour lui. Munich n’a plus gagné depuis le 27 octobre (2 - 1 à Mayence) et compte, sur ses huit dernières sorties, seulement deux victoires pour trois défaites et trois nuls. Il pointe à la cinquième place à neuf points du leader Dortmund. Samedi soir, après un nul 3 - 3 à domicile contre l’avant-dernier Düsseldorf, le président Uli Hoeness a semblé pour la première fois prendre du recul avec son entraîneur: « Nous devons tout remettre à plat (…) Nous devons utiliser les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, pour trouver la bonne solution », a-t-il répondu à une question sur l’avenir de Kovac. La presse affirme que plusieurs joueurs se sont prononcés dans le vestiaire contre son maintien samedi après le nul contre Düsseldorf. Hoeness n’a pas démenti, affirmant seulement: « Nous n’allons pas mettre sur la place publique des choses internes (…) Le fait est que nous sommes dans une mauvaise position pour la suite de la saison et nous devons tous nous demander comment nous sortir au mieux de cette situation ». Une manière peu déguisée de la part du dirigeant bavarois pour montrer la porte de sortie au technicien croate et préparer ainsi l’arrivée de son successeur.

