Pleine concentration sur le MCEE

À quarante-huit heures du big match comptant pour l’ultime journée de la phase aller du championnat de la Ligue 2 Mobilis contre le MCEE, les joueurs de la JSM Béjaïa affichent une détermination à toute épreuve à créer un exploit au stade Messaoud Zougar de la ville d’El Eulma, vendredi prochain. La qualification aux 32es de finale de la coupe d’Algérie aidant, les partenaires du revenant Abdelhakim Djeribia s’apprêtent à boucler leur préparation dans de bonnes conditions, avec pour seul leitmotiv celui de signer le meilleur résultat possible aux dépens du MCEE, et ce en dépit de la difficulté de leur mission face à cette équipe occupant le 3e rang du classement général. Néanmoins, les Béjaouis qui accusent déjà sept longueurs de retard sur le podium, n’entendent nullement se faire distancer davantage par le trio de tête afin de garder leurs chances d’accession intactes pour la suite du parcours. Même le coach en chef, Moez Bouakaz qui n’a pas encore goûté à son premier succès en championnat avec son équipe, n’a pas manqué d’encourager ses poulains durant cette semaine de préparation à l’effet de les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes face au Babya après-demain. «Je ne vous le fais pas dire, ce match s’annonce difficile pour les deux équipes mais on ira à El Eulma avec la ferme volonté de réaliser le meilleur résultat possible. Pour ce faire, nous travaillons d’arrache pied pour nous tenir prêts pour ce rendez-vous et, par conséquent, on fera le maximum sur le terrain pour éviter la défaite contre notre adversaire», a résumé, de son côté, le latéral gauche des Vert et Rouge, Oussama Khellaf. De plus, l’entraîneur tunisien qui s’est dit satisfait de la prestation de l’ensemble de son team en match de coupe face à la JSHD, misera sans doute encore sur un sursaut d’orgueil de ses poulains contre le MCEE pour récupérer les deux points perdus à domicile face à l’ESM (1 - 1) lors de la précédente journée du championnat. Ceci d’autant que les gars de la Soummam évolueront avec leurs meilleurs atouts après le retour de blessure des habituels titulaires, comme Berchiche, Djeribia, Belgherbi et autres Benayache, ayant tous fait l’impasse sur le dernier match de coupe contre la JSHD.

Yahia Mecrèche out

En effet, si le staff technique béjaoui peut s’estimer heureux de pouvoir compter sur les précieux services des joueurs suscités face au Babya, il n’en sera pas de même pour le portier Yahia Mecrèche qui ne sera pas du voyage d’El Eulma, après-demain, pour cause d’une déchirure musculaire. Ceci dit, l’enfant de l’ex-Maillot devra être astreint à une période de convalescence d’une dizaine de jours. Celui-ci sera sans doute suppléé dans les bois par son compère Medan comme face à la JSHD. Idem pour le latéral droit, Farouk Benmansour, qui n’est pas certain de prendre part à cette empoignade contre le MCEE à cause de sa blessure au genou. Sur ce, Nabil Khellaf est tout indiqué pour le remplacer vendredi face à El Eulma.

B. Ouari