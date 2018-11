Le club menace de déclarer forfait

Par DDK | Il ya 17 minutes | 17 lecture(s)

Le président de l'USM Draâ Ben Khedda, Youcef Afir, s’est dit très déçu de ne voir personne manifester son soutien au club qui vient de se qualifier aux 32es de finale de la coupe d'Algérie et qui occupe une place en haut du tableau en championnat de la Régionale 1. «Ce n'est pas du tout normal que l'USMDBK ne soit pas soutenue par les entrepreneurs de la région, les autorités locales de la wilaya de Tizi-Ouzou et la DJS. L'équipe vient de réaliser une qualification historique en coupe d'Algérie, mais aucun responsable de la wilaya ne nous a sollicités pour nous féliciter et nous soutenir financièrement», a-t-il affirmé. Et d'ajouter : «Pour ne rien vous cacher, lors du dernier déplacement à Boudouaou, on a emprunté de l'argent pour faire face à toutes les charges. Pour vous dire que mis à part l'APC de Draâ Ben Khedda qui nous aide, le club n'est pas soutenu par les autres instances. Je lance un appel aux responsables de la wilaya de subventionner ce club qui a fait honneur à la wilaya de Tizi-Ouzou et au directeur de la jeunesse et des sports de prêter main forte à cette équipe». Youcef Afir se montre même menaçant de déclarer forfait pour le prochain match face au CRB Bordj El Kiffan en championnat qui aura lieu samedi prochain au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda, si la situation ne s'améliore pas et si les responsables locaux n'interviennent pas. «D’ici samedi, si les choses n'avancent pas dans le sens positif, on va déclarer forfait pour le match contre le CRBBK. On ne peut plus continuer à emprunter de l'argent pour gérer toutes ses dépenses du club et même des jeunes catégories. On a même les minimes qui sont qualifiés en coupe d'Algérie. L'USMDBK mérite un peu d'égard de la part des autorités de wilaya et de la DJS de Tizi-Ouzou».

Massi Boufatis