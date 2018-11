Le MB Bouira fustige l’arbitrage

Par DDK | Il ya 16 minutes | 19 lecture(s)

Le MB Bouira n’ira pas aux 32es de finale de la coupe d’Algérie suite à son élimination par l’Olympique Akbou, qui évolue en division Honneur de Béjaïa sur le score de 2 à 0. Une élimination précoce difficile à digérer par tout le monde, y compris les dirigeants, les joueurs mais surtout les supporters du Mammia. «Je tiens d’abord à féliciter l’O Akbou pour leur qualification. Je dirais que mon équipe méritait mieux, mais l’arbitrage a carrément faussé la partie avec ses décisions aléatoires qui ont énervé les joueurs, en leur attribuant en plus des cartons sans faute évidente et en cassant toutes les actions de buts de mon équipe», dira le président du MB Bouira Nordine Hamadi, qui enchaîne : «À chaque fois qu’on dépasse le centre, l’arbitre siffle que se soit une faute ou un hors jeu, en n’hésitant pas à brandir le carton à chaque fois qu’un joueur tente de protester. On ne sait pas à quoi joue la LRFA, qui apparemment nous tiens rancune depuis notre accession». D’ailleurs, conclut Hamadi, «comment expliquer que mon équipe n’a pas obtenu à ce jour le trophée d’accession en inter-régions lors de la saison 2016/2017, ni encore les médailles et le diplôme honorifique d’accession».

M'hena A.