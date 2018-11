Par DDK | Il ya 16 minutes | 27 lecture(s)

Intervenant, avant-hier soir, sur le plateau de Berbère Télévision, le président de la JSK, Cherif Mellal, a abordé plusieurs sujets qui concernent son club.

à propos du volet recrutement, le président kabyle a affirmé que trois nouveaux éléments vont renforcer le groupe : «On recrutera trois joueurs pour renforcer l’équipe en prévision de la seconde manche du championnat. On veut un milieu récupérateur qui sera une doublure pour Benkhlifa, un milieu de terrain offensif et un attaquant. On fera tout pour réaliser le meilleur parcours possible». Interrogé par l’animateur de l’émission sur le milieu de terrain Salim Boukhanchouche, Mellal dira: «Boukhanchouche est toujours sous contrat avec la JSK pour une durée d’une saison et demie. Le joueur sera prêté ou transféré vers un autre club. On verra ce qui arrangera le mieux la JSK». Quant au cas de l’attaquant nigérian Nwofor Uche, Mellal a estimé que le joueur pourrait revenir en force lors de la seconde manche du championnat. Il a néanmoins précisé que le dernier mot reviendra au coach Dumas : «Uche a battu seul le MCA en inscrivant deux buts face au doyen. Face à l’ESS, il a aussi brillé par une passe décisive lors du marquage du but de la victoire. Il a peut-être un problème d’adaptation et c’est pour cela son rendement n’est pas stable. Cependant, il pourrait revenir en force. Ceci dit, c’est le coach qui décidera s’il le maintiendra ou pas», a ajouté le chairman kabyle. à propos de Slama et Amaouche, très critiqués par les supporters, Mellal dira : «Amaouche et Slama ont des qualités techniques mais ils n’ont pas beaucoup joué. Slama était le meilleur joueur de l’équipe lors de la phase de préparation et le fait qu’il n’ait pas été qualifié au début de saison a influé négativement sur son moral. En tous les cas, le coach ne m’a rien dis sur eux». Le président de la JSK a, par ailleurs, affirmé qu’un autre joueur sera libéré en plus de Benaldjia et Boukhanchouche : «Un autre joueur sera libéré ou prêté en ce mercato, vu qu’il est encore lié à l’équipe par un contrat», a-t-il conclu.

Belarbi intéressé par la JSK mais…

Nous apprenons que les responsables kabyles ont contacté officiellement le milieu de terrain de l’USMH, Kamel Belarbi, pour lui demander s’il était chaud pour rejoindre la JSK en ce mercato. Le joueur aurait affirmé que son destin n’était pas entre ses mains mais celles de son président, Laib, qui devra négocier sa lettre de libération. Joint par téléphone, le joueur s’est contenté de dire : «Des responsables de la JSK m’ont, en effet, contacté et je leur ai expliqué que je suis encore sous contrat avec l’USMH. Ils doivent voir avec mes responsables à propos de ma libération. La JSK ne se refuse pas, mais mon destin ne dépend pas de moi seul». Les dirigeants de la JSK veulent, donc, le jeune international olympique de l’USMH, mais on attend de savoir si le président harrachi est prêt à céder son milieu de terrain.

M. L.