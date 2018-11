Un match à huis clos pour le MOB

Par DDK | Il ya 16 minutes | 17 lecture(s)

Même si sur la pelouse la dernière rencontre du MOB face à l’ESS (1 - 0) s’est déroulée dans le fair-play, certains supporters béjaouies ont lancé des fumigènes sur le terrain après le but libérateur de Dehar. Un geste qui a entraîné la sanction du MOB par un huis clos pour le prochain match, infligé par la LFP doublé d’une amende de 200 000 DA et d’une autre de 100 000 DA pour mauvais comportement des ramasseurs de balles lors du même match contre l’Aigle Noir sétifien. Selon une source proche du club, la direction déposera un recours au niveau de la commission de discipline, jugeant la sanction trop sévère. Sur un autre volet, les supporters ont annoncé, pour aujourd’hui à 17h, un sit-in devant le nouveau siège du club, sis à la cité Tobbal, pour «exiger un mercato efficace et réclamer le départ de tous les actionnaires et la reprise du MOB par l’entreprise STH». Les supporters expriment leur «inquiétude» et assurent «ne plus accorder de confiance aux dirigeants actuels».

Z. H.