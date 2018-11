Mekla et Ouadhias, pôles d’attraction

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Les stades de Mekla et d’Ouadhias constitueront sans nul doute les pôles d’attraction à l’occasion de la 9e journée de la division Honneur de Tizi-Ouzou.

En effet, le leader, la JS Boukhalfa effectuera un périlleux déplacement chez le CRB Mekla. Une virée qui s’annonce risquée pour les banlieusards qui auront fort à faire face aux locaux qui se surpasseront pour faire tomber le chef de file auteur de sept victoire en autant de matchs joués. Mais les hommes de Berkoud qui respirent la bonne santé, ne l’entendront certainement pas de cette oreille. Un indice révélateur quant au déroulement de cette empoignade qui promet tout simplement d’être fortement disputée de part et d’autres. Toujours dans le haut du tableau, le dauphin, le CA Fréha, n’aura pas, lui aussi, la tâche facile. En effet, les jeunots d’Ait Djennad qui iront rendre visite au FC Ouadhias ne sont pas partis pour un après-midi de tout repos. Les visiteurs sont sommés de sortir le grand jeu pour éviter de revenir bredouille d’Ouadhias. Pour sa part, l’AC Yakouren qui pointe à la 4ème place, est appelé également à évoluer hors de ses bases face au NA Redjaouna. Un adversaire qui a marqué le pas ces dernières journées et qui aura à cœur de renouer avec le succès et de se relancer à l’occasion. La jeune formation de l’Etoile Draâ El Mizan accueillera la JSC Ouacifs. Une aubaine pour les jeunots du président Kara de confirmer leur bonne santé. La lanterne rouge, l’ASC Ouaguenoun qui ne compte qu’un seul point au compteur sur les 24 possibles, affronte chez elle l’O Tizi Gheniff qui ne sera pas facile à manier. Pour la journée du samedi, le DC Boghni qui occupe la troisième marche du podium, fera un court déplacement chez l’ES Assi Youcef. Les montagnards semblent en mesure d’enchainer un succès face à une équipe qui n’arrive pas à sortir la tête de l’eau, toutefois les visiteurs devraient éviter leur adversaire à la recherche d’un déclic. Enfin, le RC Betrouna qui recevra le KC Taguemount Azouz mal au point, ne devrait pas laisser filer l’occasion de se racheter de sa dernière défaite concédée face au CA Fréha.

Z. L.

Le programme

Vendredi

FC Ouadhias - CA Fréha

CRB Mekla - JS Boukhalfa

ASC Ouaguenoun - OT Gheniff

NA Redjaouna - AC Yakouren

ED El Mizan - JSC Ouacifs

Samedi

RC Betrouna - KCT Azouz

ES Assi Youcef - DC Boghni