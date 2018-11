Duel des extrêmes à Aït R’zine

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Tous les regards seront braqués vers la station balnéaire de Souk El-Tenine où aura lieu le choc du jour qui opposera le CRB Souk El Tenine et le CS Protection Civile, soit deux teams du haut du tableau qui avaient gagné lors de la précédente journée. Si l’attraction sera du côté du littoral Est, le stade d’Aït R’zine aussi attirera l’attention des spécialistes puisqu’il concerne l’Olympique Akbou, l’actuel leader qui croisera le fer avec le CRBA local logé en bas du tableau. Une joute qui risque d’être chaude pour le meneur face à un adversaire avide de victoire afin de faire tomber le leader qui reste invaincu à ce jour mais aussi gagner quelques places dans le rang des équipes. Ce duel des deux extrêmes s’annonce favorable pour les hommes de Karim Takka, qui tenteront de tirer profit de la situation de leur vis-à-vis, pour ajouter trois points supplémentaires à leur besace, alors que la JSB Amizour compte faire le pleine de points face à la modeste formation de Feraoun. Défait le week-end dernier chez Feraoun, l’Olympique M’Cisna tentera de se ressaisir face au SS Sidi-Aïch. Les hommes de Hafid Boussaid sont déterminés à retrouver le chemin de la victoire et d’ajouter trois points à leur besace. À suivre aussi le derby qui mettra aux prises le NC Béjaïa qui, après avoir réalisé la très bonne opération de la précédente journée en allant battre Tazmalt chez elle, veut enchaîner un autre succès samedi prochain face à l’AS Taassast. Une autre belle empoignade du côté d’Aokas qui opposera les requins à la formation de Djahid Moumene, la JSIO. Le CRB Aokas en chute libre, est dans l’obligation de réagir même si la formation du quartier d’Ighil Ouazoug sera animée par la même intention après son dernier naufrage à domicile. Enfin, l’ARB Barbacha vaincu lors de la dernière journée, s’offre une belle opportunité de ressurgir avec la venue de la lanterne rouge, le SRB Tazmalt.

Samy. H.

Le programme

Vendredi

JSB Amizour - O Feraoun

CRBA R’zine - O Akbou

O M’Cisna - SS Sidi Aïch

CRBSE Tenine - CSP Civile

CRB Aokas - JSI Ouazoug

Samedi

NC Béjaïa - AS Taassast

ARB Barbacha - SRB Tazmalt

Exempt: Gouraya Béjaïa