Un report et des interrogations

La cinquième journée de la division honneur Bouira a été reportée sans qu’aucune explication ne soit formulée par la Ligue de wilaya. Cela dit, cette dernière devra tenir sa réunion hebdomadaire, aujourd’hui, jeudi, pour éventuellement trancher définitivement sur le nombre de clubs affiliés et lancer la compétition du deuxième groupe. À titre de rappel, deux des quinze équipes déjà affiliées à la ligue, à savoir l’ASU Université de Bouira et l’ASC Ahl El Kseur, se sont retirées du championnat après avoir cumulé trois forfaits. En parallèle, 19 CSA frondeurs ont déposé leurs dossiers d’engagement au niveau de la ligue, ce qui fait au total 32 équipes. Dans le but d’équilibrer les deux groupes, la Ligue avait, en marge de la dernière rencontre avec les clubs fondeurs, rajouté trois des 19 clubs nouvellement affiliés au groupe «A», à savoir l’OC Adjiba, la W Ath Vouali et l’USM Bouira afin de faire deux groupes de 16 équipes chacun. Une option qui semble ne pas faire l’unanimité parmi des équipes du groupe «A» qui ont déjà disputé quatre journées et qui souhaiterait maintenir la même composante et continuer le championnat sans qu’aucun changement ne soit porté sur leur groupe. Par ailleurs, la question du paiement des frais d’engagement est revenue une nouvelle fois sur la table. En effet, la wilaya de Bouira avait assuré le paiement des frais d’engagement au profit de 21 clubs, comme ce fut le cas la saison écoulée. Or, cette saison, ils sont au total 32 clubs affiliés, soit onze clubs en plus. La Ligue, à travers son président Nordine Bakiri, avait envoyé une requête à l’APW de Bouira pour solliciter le P/APW de prendre en charge les frais d’engagement des onze clubs restants. Néanmoins, au niveau de la ligue, on attend la date butoir de deux semaines accordées aux clubs retardataires pour finaliser leurs dossiers d’engagement. Il faut noter, toutefois, que plusieurs clubs comptent des dossiers incomplets et la Ligue, au courant de cela, n’attend que la date butoir pour exclure les clubs concernés du championnat.

M’hena A