Le CSA Aït Mendes à l'honneur

Le club sportif amateur d’Aït Mendes, dont les activités se limitent au demeurant à former des athlètes dans les arts martiaux, notamment le kick boxing, a enregistré des performances dignes des sacrifices de ses membres. Créé en 2009 par un groupe de jeunes conduit par l'infatigable Madjid Tamimount, connu pour son engagement dans le mouvement associatif, le club est présidé actuellement par Abdelghani Merabtene. En plus de la section de kick boxing qui renferme en son sein plus de 130 athlètes répartis sur toutes les catégories, le club compte une section de tir à l'arc entraînée par Lyes Midani, avec seulement 15 athlètes qui tentent bien que mal de faire connaître cette discipline. En terme d'engagement et de compétitions, les résultats du club au niveau national sont plus que satisfaisants, en témoigne les places de vice-champions d'Algérie obtenues par Mohamed Hargas, Rafik Mokrani et les titres nationaux de Imane Houari et Yanis Belkacemi. Pour ce qui est des sacres obtenus par le club, avec la sélection de Rabah Bilmiloud en équipe nationale, ils sont nombreux auxquels il faut ajouter une deuxième place au championnat d'Afrique et un titre arabe. Ces athlètes dirigés par l'entraîneur Lyes Mokrani, ont été honorés la semaine dernière en présence du président de l'APW et du président de l'APC de Boghni, lesquels ont promis d'accompagner ce club devenu un exemple de stabilité. En terme de moyens, malgré cette volonté affichée et le soutien des comités de villages d’Aït Mendes, tout le monde s'accorde à affirmer du côté des membres de l'association la nécessité de réaliser une salle de sports de proximité, un projet que le président de l'APW compte appuyer dans le cadre des projets sectoriels.

M. Haddadi.