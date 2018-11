Grande explication à Timezrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

La 9e journée de la Régionale 2, qui se jouera demain, risque d’apporter quelques changements en tête du classement.

En effet, le co-leader, le CM Tidjelabine, effectuera un déplacement périlleux du côté de Timezrit où il devra prendre au sérieux la formation locale qui aspire à retrouver une place au podium. Le CM Tidjelabine est dans l’obligation de négocier à bon escient un virage décisive où il risque de laisser des plumes lors de cette sortie du côté de la Vallée de la Soummam pour affronter une équipe de l’ES Timezrit qui est dans un besoin pressant de points pour rejoindre le groupe de tête. Au même moment, l’autre co-leader, l’ES Bir Ghbalou en l’occurrence, effectuera un périlleux déplacement à Tizi Rached où il sera mis à rude contribution par l’olympique local qui n’aura pas droit à l’erreur. Elle qui a été laminé par une lourde défaite le week-end passé par la JSM, devra se ressaisir au plus vite aux yeux de son public sous peine d’enregistrer une éventuelle 4ème défaite catastrophique au classement. Pour leurs poursuivants, ce sera également passionnant à commencer par ce match opposant le troisième, l’USM Béjaïa, au RC Seddouk. Les gars de Remla n’ont pas d’autres choix que de l’emporter pour garder le lien avec les meneurs, mais ce ne sera point facile contre les poulains de Benslimane qui voyagent bien du côté de Bougie, alors que l’autre équipe de la ville de Béjaïa, l’US Soummam, ira rendre visite à l’ES Draâ El Mizan qui compte bien tirer profit de la mauvaise passe des sudistes de Tizi-Ouzou pour engranger les trois points. Au stade Zaidi Brahim, l’OS El Kseur qui reste sur un résultat favorable enregistré chez l’US Soummam (0 - 0), aura l’opportunité de se hisser plus haut dans le tableau à la faveur de son match à domicile face à la coriace formation de M’Chdellah, qui ne se laissera pas manier aussi facilement et tentera de jouer un mauvais tour à son hôte pour rester sur une bonne dynamique. Ils sont capables de déjouer les pronostics des El Kseurois. Moins gâté que les autres, le FC Tadmaït effectuera un périlleux déplacement à la ville de 8 mai 45 pour en découdre avec le Chabab local et risque de laisser des plumes devant une formation intraitable chez elle. En bas du tableau, le FC Tamelahth qui n’arrive pas à décoller, ne devrait pas laisser filer l’aubaine de renouer avec le succès en recevant le WR Bordj Ménaïel. Enfin, la lanterne rouge, l’OS Mouldiouene, donnera la réplique au MC Bouira d’Ali Tellal dans une rencontre que les oiseaux de Mouldiouene devront à tout prix l’emporter s’ils veulent sortir de la zone des turbulences.



Samy. H

Le programme

Vendredi

FC Tamelahth - WRB Ménaïel

CRB Kherrata - FC Tadmaït

USM Béjaïa - RC Seddouk

OS E Kseur - JS M’Chedellah

O Tizi Rached - ESB Ghbalou

ES Timezrit - CM Tidjelabine

Samedi

ESD El Mizan - US Soummam

OS Mouldiouene - MC Bouira