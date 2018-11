L’US Oued Amizour dos au mur

Par DDK | Il ya 1 heure | 108 lecture(s)

Après une petite trêve induite par le déroulement de la Coupe d’Algérie, les clubs de l’inter-régions reprendront le championnat ce week-end. Dans le groupe Centre-Est, le chef de file, l’OM Ruisseau, recevra l’ASC Ouled Zouai (8e avec 12 points). Le leader jouera presque sur du velours, bien qu’il doit faire très attention face à une équipe chaouie qui ne se déplacera pas au stade du 20 août d’El-Annasser en villégiature. Le choc de la journée opposera les deux équipes classées 2e avec 18 points chacune. Il s’agit de la rencontre qui mettra aux prises au stade d’El-Oued, l’US Souf au NRB Teleghma. Le vainqueur restera collé aux basques du leader, alors que le vaincu pourra perdre des places, surtout que le SA Sétif qui a le même nombre de points (18) recevra chez lui l’IRB Ain Lahdjar. Pour les clubs kabyles, le MB Bouira qui est le mieux loti des trois clubs représentants la région en occupant la 6e place, ira en découdre avec l’avant-dernier, le Hydra AC. Une rencontre où les Bouiris devraient faire attention face à une équipe de Hydra qui voudrait bien sortir de la zone des turbulences. Idem pour l’US Oued Amizour qui est bon dernier avec points de récoltés sur les 27 possibles et qui recevra l’autre club de Sétif, l’USMS en l’occurrence, au stade Larbi Touati d’Amizour. Les Rouge et Noir sont dans l’obligation de résultat, eux qui sont lanterne rouge avec 6 points au compteur. L’USOA pourra espérer quitter la dernière place, à condition de ne pas refaire les mêmes erreurs commises lors des précédentes rencontres. La JS Azazga qui a essuyé une défaite amère face à l’actuel avant-dernier au classement, le HAC, lors de la 9e journée, recevra l’autre club de la capitale, le DRB Baraki. Les banlieusards d’Azazga devraient faire de leur mieux pour se racheter de la précédente défaite et par la même occasion éviter de perdre des places au classement, car avec 11 points au compteur et pas moins de cinq équipes qui sont derrière avec seulement deux points de retard, tout reste possible.

R. M.

Le programme

Hydra AC - MB Bouira

USO Amizour - USM Sétif

JS Azazga - DRB Baraki

H Messaoud - IRB Berhoum

FCBE Arch - ASB Ghedir

US Souf - NRB Teleghma

OM Ruisseau - ASO Zouai

SA Sétif - IRB Ain Lahdjar