Mellal accueilli en héros dans les Aurès

Par DDK | Il ya 1 heure | 356 lecture(s)

Poursuivant sa tournée dans les déférentes wilayas du pays, le président de la JSK, Cherif Mellal, s’est rendu hier dans les villes de Batna et Khenchela.

Après les régions de la Kabylie et de l’Algérois, le chairman kabyle était, hier, dans les Aurès, plus précisément à Batna et Khenchela. Mellal a répondu ainsi à l’invitation des supporters de la JSK dans la région. Accompagné d’une forte délégation, dont le président délégué du club, Mouloud Iboud, et le directeur général, Nassim Banabderrahmane, Mellal a été accueilli en héros dans toutes les localités où il s’est arrêté. Des centaines de supporters l’attendaient. Ayant remis la JSK sur les rails depuis qu’il a pris les rênes du club, Mellal a gagné la confiance et l’estime des supporters, en Algérie et à l’étranger. Hier, le chairman kabyle a visité plusieurs localités, comme Oued Rechache où il s’est recueilli sur la tombe de la reine berbère Dihya (Kahina). Tout au long de sa visite, il a eu de longues discussions avec les supporters qui l’ont accompagné durant toute sa tournée. Ils lui ont exprimé leur soutien et leurs encouragements pour tout le boulot qu’il a entamé à la JSK. Cet accueil très chaleureux de la population de Batna et Khenchela a fait énormément de plaisir à la délégation kabyle. Une motivation supplémentaire pour Mellal et ses collaborateurs pour redoubler d’efforts et redonner à la JSK son lustre d’antan. Depuis son arrivée, le président Mellal s’est fait un devoir de toujours répondre favorablement aux différentes invitations qui lui ont été adressées de toutes les régions du pays où la JSK possède des milliers de supporters. Selon une source fiable, la prochaine visite mènera les dirigeants kabyles à Tipaza.

Zetchi reçoit Mellal à la FAF

Sur invitation du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, le président de la JSK, Chérif Mellal, accompagné du directeur général, Nassim Benabderrahmane, du porte-parole, Miloud Iboud, et du chef de projet du club, Ghiles Mellal, s’est rendu, avant-hier au siège de la FAF. Selon un communiqué de la JSK, «le premier responsable de la FAF a réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation kabyle. Les deux parties ont débattu de plusieurs sujets, notamment les raisons de la montée au créneau des dirigeants de la JSK, à leur tête le président Mellal. A cet effet, un dossier relatant les raisons de la colère de la direction du club a été présenté ainsi que toutes les démarches effectuées par le club dans un cadre réglementaire. La sanction du président du club le plus titré du pays a été également soulevée, selon la même source. «Les dirigeants de la JSK n’ont pas manqué de rassurer le premier responsable de la FAF, lui assurant qu’ils sont prêts à aider les instances du football national, pour peu que l’éthique sportive, les calendriers et l’application des règlements régissant la compétition soient respectés», lit-on dans le communiqué de la JSK. «De son côté, et tout en félicitant le travail qui se fait au sein de la JSK, le président de la FAF a été très attentif au discours et aux doléances présentées par des dirigeants kabyles, appelant à la sagesse et à l’apaisement». «La rencontre qui réunira les présidents des clubs, le 5 décembre prochain, sera l'occasion de discuter davantage des points qui ont été soulevés entre les deux parties dans cette rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale», ajoute la même source.

M. L.