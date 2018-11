Les Béjaouis hyper motivés

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Le championnat de la Ligue 2 Mobilis reprendra ses droits ce week-end avec le déroulement de la 15e et dernière journée de la phase-aller. Accrochés sur leur terrain par l’ES Mostaganem lors de la précédente journée du championnat (1-1), les joueurs de la JSMB, qualifiés aux 32es de finale de la Coupe d’Algérie, auront à cœur de négocier au mieux ce périlleux déplacement qui les mènera chez le Babya, pour rester en course pour l’accession en Ligue 1. Les partenaires du capitaine Kamel Belmessaoud joueront, demain après-midi, un match capital face au MCEE (3e, 25 points) qui les devance de sept longueurs au classement général. Le coach en chef Moes Bouakaz a par ailleurs insisté auprès de ses joueurs sur l’impératif de boucler cette première manche sur une bonne note, afin d’entrevoir la suite sous de meilleurs auspices. Le Tunisien, qui tient à gagner son premier match en championnat, a déjà préparé son plan de bataille pour piéger Bezzaz and Co dans leur antre. Mais pour ce faire, les Béjaouis devront tout oser devant. Et le retour de blessure des attaquants Belgherbi, Benayache et Ghanem sera un atout non négligeable pour la bande à Bouakaz contre le MCEE. Pour le portier Meddah, également pressenti pour être reconduit dans les bois après sa belle prestation en coupe contre la JSHD, le rendez-vous de demain est difficile pour les deux équipes : «La mission ne sera pas aisée pour aucune des deux équipes, car elles veulent toutes les deux terminer cette première manche en beauté. Nous concernant, nous nous sommes bien préparés et nous irons à El Eulma avec une volonté de fer», a-t-il déclaré Meddah, qui a aussi beaucoup contribué à la qualification de son équipe aux 32es de finale de Dame coupe, se dit prêt à rééditer sa prouesse demain contre le Babya. «Evidemment, je me tiens toujours à la disposition de mon entraineur, comme face à la JSHD. Je ne fais aucune économie de mes efforts, car c’est mon boulot. Et si le coach décide de m’aligner contre le MCEE, je serai à la hauteur de sa confiance et j’aiderai mon équipe à revenir avec un résultat positif».

B Ouari.

Le programme

USM Harrach - JSM Skikda

ES Mostaganem - MC Saida

MCE Eulma - JSM Béjaïa

RC Relizane - USM Blida

WA Tlemcen - ASO Chlef

ASM Oran - US Biskra

USM Annaba - A Boussaâda

NC Magra - RC Kouba