La reprise prévue aujourd’hui

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Après presque une semaine de repos, les camarades de Bouledieb reprendront les entraînements aujourd’hui à 17h au stade de l’Unité Maghrébine de Béjaïa, pour préparer la seconde phase de championnat. Le match de la 16e journée contre l’Olympique Médéa est programmé pour le 28 décembre prochain. Le stage de préparation de dix jours prévu initialement en Tunisie n’aura finalement pas lieu. L’entraîneur Madoui a souhaité l’annuler et le remplacer par un regroupement à Béjaïa ponctué par, au moins, deux matchs amicaux. Concernant le mercato hivernal, la direction du club, qui n’a encore engagé aucun nouvelle recrue, est en négociations avancées avec certains joueurs, à l’image de Boukhanchouche (JSK), Khoualed (JSS), Sayoud (USMA), Legraa (USMBA), Lakroum (ESS) et Khali (USMBA). Concernant Boukhanchouche, il n’attend plus que sa lettre de libération que devrait lui remettre la direction de la JSK afin de signer officiellement son contrat avec le MOB et devenir ainsi la première recrue des Crabes en ce mercato hivernal. Par ailleurs, la direction du MOB a décidé de libérer trois joueurs. Il s’agit de Camara, Touati et Mouhli. D’après une source proche du club, plusieurs noms devraient s’ajouter à cette liste. L’on apprend également que la direction compte injecter une mensualité dans les comptes des joueurs dans les prochaines heures, afin de les encourager et motiver. Quant aux supporters, ils maintiennent la pression. Hier, ils ont tenu un rassemblement devant le nouveau siège de la société MOB, demandant aux dirigeants d’accélérer le mercato, exigeant le départ de tous les actionnaires et réclamant la reprise du club par la société STH.

Z. H.