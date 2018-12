«On jouera le maintien»

Par DDK | Il ya 45 minutes | 62 lecture(s)

Le coach du NC Béjaïa, Yazid Azzi, se dit confiant quant aux chances de son équipe de réaliser une saison honorable dans le championnat de la wilaya de Béjaïa.

La Dépêche de Kabylie : Un mot sur la dernière victoire réalisée à Tazmalt devant le SRBT local ?

Yazid Azzi : On s’est déplacés à Tazmalt avec la conviction de réussir à arracher une seconde victoire consécutive. Cela s’est bien passé comme on l’avait espéré. Mes joueurs ont bien appliqué les consignes. Ils étaient très volontaires et ils avaient fait le match qu’il fallait. On a dominé la rencontre avec à la fin les trois points au compteur. Ce second succès va nous pousser à redoubler d’efforts dès le prochain match pour gagner quelques places.



Le NCB jouait les premiers rôles l’année passée. Qu’avez-vous à dire justement de votre parcours jusque-là ?

On aurait pu récolter plus de points que ce soit à domicile ou à l’extérieur, mais il faut dire qu’il y a eu plusieurs paramètres en jeu, notamment le remaniement de l’effectif de notre équipe qui est composée essentiellement cette saison de jeunes éléments, comme on est confronté au problème du manque de moyens financiers. Cela s’est répercuté sur le moral de nos joueurs pour exprimer leurs talents. Je ne vous cache pas que vu la qualité de nos joueurs et du travail qu’on a accompli, je pense qu’on méritait un meilleur classement que celui-là. Mon équipe a montré un bon visage là où elle est passée.



Et c’est quoi l’objectif pour lequel vous vous êtes engagé ?

Avec une équipe renouvelée à 80%, on ne peut pas faire des miracles. Par rapport aux moyens financiers et humains, on jouera pour le maintien. Nous nous attelons pour l’instant à créer un amalgame et une cohésion pour former ces jeunes éléments pouvant intégrer l’équipe fanion afin de former une équipe compétitive. C’est ça notre objectif principal, mais on fera le maximum comme à chaque fois pour honorer les couleurs du club.

Le match contre l’AS Taâssast sera difficile n’est-ce pas ?

C’est un match derby. Ça s’annonce à priori comme tous les autres derbys. Cela ne va pas nous empêcher de nous donner à fond pour le battre. Connaissant la valeur de l’adversaire, il cherchera de son côté à obtenir une victoire et il est évident qu’il ne nous facilitera pas la tâche. Mais il n’est pas question pour nous de laisser des points à domicile et ce sont les consignes qui ont été données à nos joueurs tant par le staff technique que par l’administration du club.

On sent que vous êtes motivé pour arracher les trois points…

Après la victoire à Tazmalt, tout le groupe est décidé à mettre le paquet face à Taâssast afin de gagner pour confirmer et améliorer notre classement. Une chose est sûre, nous avons des bons arguments à faire valoir pour l’emporter et continuer sur notre dynamique et satisfaire nos supporters.

Entretiens réalisé par Samy. H