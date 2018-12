L’ES Azeffoun veut préserver son trône

Par DDK | Il ya 45 minutes | 66 lecture(s)

Leader de la Régionale 1 avec 17 points dans son compte et avec un point d’avance sur le dauphin la JS Boumerdès, l’ES Azeffoun ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Les Marins visent une autre victoire cet après-midi en déplacement face à l’ESM Boudouaou, pour garder leur place de leader et ne pas se faire détrôner par les gars de Boumerdès qui reçoivent chez eux le WA Rouiba. Les joueurs de l’ES Azeffoun ne comptent pas rater cette sortie de la 9e journée et ne jurent que par la victoire pour poursuivre leur ascension. La JS Tichy aura à effectuer un périlleux déplacement chez la JS Tixéraine. Les Tichois sont appelés à sortir le grand jeu pour espérer revenir à la maison avec un bon résultat et pourquoi pas avec la victoire et rester sur le podium. C’est le cas aussi pour la JS Akbou qui sera en appel chez l’USM Cheraga. Un match qui s’annonce difficile pour les Akbouciens, mais pas impossible et ils sont animés d’une grande volonté pour ne perdre face à cette formation de l’USM Cheraga. Il est à noter que l’USM Draâ Ben Khedda a accueilli, hier au stade Kaci Ali, le CRB Bordj El Kiffan, tandis que le CRB Tizi Ouzou s’est déplacé à Alger pour affronter l’EC Oued Smar. Pour les autres rencontres de cette 9e journée, l’IR Birmabdreis recevra le CA Kouba, tandis que la JS Bordj Ménaïel donnera la réplique au WB Saoula. Enfin, l’OC Beaulieu est exempt de cette journée.

Massi Boufatis

Le programme

JS Boumerdès - WA Rouiba

IR Birmandreis - CA Kouba

JSB Ménaïel - WB Saoula

JS Tixéraine - JS Tichy

USM Cheraga - JS Akbou

ESM Boudouaou - ES Azeffoun

ECO Smar - CRBT Ouzou (joué hier)

USMDB Khedda - CRBB Kiffan (joué hier)

OC Beaulieu : Exempt