Fin de mission pour Nordine Bakiri

Suite à des raisons de santé, Nordine Bakiri n’est plus président de la commission organisation de la coupe d’Algérie au niveau de la FAF et n’est plus président aussi de la LWF Bouira. «La FAF a décidé d’accorder un congé à Bakiri et d’installer à sa place Gueddah Abdellah, comme président et Oumamar Larbi comme vice-président de la commission organisation de la coupe d’Algérie, comme le stipule l’article 39.2 des statuts de la FAF. Pour les mêmes raisons de santé, ce dernier sera remplacé à la présidence du bureau de la LWF Bouira par un directoire désigné par la FAF», indique la FAF sur son site. Une décision, lit-on toujours sur le site de la FAF, qui a été «approuvée par les membres du bureau fédéral lors de la réunion statutaire du BF tenue mercredi dernier au CTN de Sidi Moussa». Nous avons essayé de joindre Nordine Bakiri pour nous fournir d’amples explications sur ce revirement de la situation, en vain. De son côté, le DTW de la ligue Rabah Rezoug refuse tout commentaire. Congé maladie ou limogeage, chacun va de son commentaire. Pour rappel, la ligue de Bouira traverse depuis l’été dernier une phase des plus tumultueuses jamais vécue depuis son existence. Un quiproquo né suite à un conflit entre Bakiri et un groupe de présidents de CSA qui avaient boudés le championnat de wilaya de Bouira, exigeant la satisfaction de plusieurs points dont le départ du SG de la ligue. Un bras de fer qui n’a pas laissé de marbre la FAF qui a intervenu à plusieurs reprises. Le conflit en question a engendré un clash entre Bakiri et un autre membre fédéral, M. Baloul, chargé des relations avec les ligues, poussant le président de la FAF, Zetchi, d’intervenir en personne pour calmer les deux hommes afin d’éviter de ternir d’avantage l’image d’une fédération qui se trouve déjà dans l’œil du cyclone. Pour certains, Bakiri a tout simplement été sacrifié suite aux graves accusations colportées contre son SG, par les présidents de CSA frondeurs, qu’il avait soutenu bec et ongle jusqu’a ce que Zetchi intervienne pour mettre un terme à ses fonctions.

