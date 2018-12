Seifeddine Lalaoui, un buteur racé !

Par DDK | Il ya 47 minutes | 92 lecture(s)

L’équipe des U15 de l’USM Draâ Ben Khedda est en train de faire sensation en championnat et en coupe d’Algérie. En effet, les poulains du duo Rachid Oumadène et Belhocine Kamel ont réussi un bon parcours en championnat après cinq matchs joués et se sont qualifiés en coupe d’Algérie, à l’image de l’équipe fanion, en éliminant le CRB Dar Beida 3 à 1. Si les minimes de l’USM Draâ Ben Khedda sont en pleine forme cette saison, c’est grâce en grande partie au buteur attitré Seifeddine Lalaoui, auteur de 29 buts en l’espace seulement de huit matchs, trois lors des trois tours régionaux et cinq en championnat. Seifeddine Lalaoui qui a débuté avec l’école de l’USM Draâ Ben Khedda est un buteur racé et claque à chacune des sorties de son équipe, plus de deux buts. Il est même parvenu à inscrire sept buts en un seul match. Avec cette efficacité qu’il affiche depuis l’entame de cet exercice footballistique, le joueur peut défrayer la chronique en fin de saison, en dépassant la cinquantaine de buts. C’est d’ailleurs son objectif : «Je veux marquer le maximum de buts cette saison avec les minimes de l’USMDBK et de permettre à mon équipe de réaliser de bons résultats en championnat et en coupe d’Algérie. Je crois qu’on a les capacités de faire sensation davantage», a-t-il déclaré. Et de conclure : «Je veux surtout finir meilleur buteur cette saison et frayer une place dans un grand club la saison prochaine et j’aimerai bien attirer à la JSK, notre cher club». Seifeddine Lalaoui est un attaquant pétri de qualités et il est un vrai chasseur de buts et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il veut frapper à chacune des sorties des U15 de l’USMDBK pour aller de l’avant.

M. B.