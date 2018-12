Du synthétique pour le stade communal

Par DDK | Il ya 45 minutes | 75 lecture(s)

Le stade de Tinebdar, dans la daïra de Sidi-Aïch, situé au lieu dit Tizi N’Chikh, a bénéficié récemment du projet de pose d’une pelouse en gazon artificiel 5ème génération, apprend-on d’une source sûre. Une enveloppe financière de quelque 5 milliards de centimes a été allouée par la wilaya de Béjaïa dans le cadre de la caisse de solidarité de garantie des collectivités locales, pour venir à bout de cet ouvrage, selon notre source. L’étude du projet a déjà été ficelée et la société Deriche a été retenue pour la réalisation des travaux qui seront achevés dans 150 jours, selon toujours notre source. Le début des travaux ne saurait tarder, dans la mesure où l’entreprise réalisatrice est déjà retenue. «C’est un grand soulagement, cela va permettre à nos sportifs de pratiquer leur sport favori dans de bonnes conditions, contrairement au tuf qui pose à chaque fois pas mal de problèmes», affirme un jeune entraîneur de football. Un autre dira : «C’est un projet d’une extrême importance pour la commune et pour nous les entraîneurs, car les footballeurs de notre commune ont assez souffert des problèmes liés à la situation de ce terrain». C’est dire que l’ES Tinebdar évoluera, dès la saison prochaine, sur un terrain doté de gazon artificiel de dernière génération. Maintenant, il faudra d’or et déjà penser à engager une équipe seniors, surtout que les joueurs talentueux n’y manque pas dans cette commune et qui sont certainement à la hauteur de la réputation du club et de sa future belle pelouse.

S. H.