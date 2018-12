Zahir Ichalalen nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 45 minutes | 88 lecture(s)

Le pensionnaire de la régionale 1, l’Olympique Sidi Aïch, a désormais un nouvel entraîneur. Ainsi et après la démission de Larbi Hamoumraoui juste après la défaite de vendredi dernier à domicile devant la JS Chorfa pour le compte de la deuxième journée du championnat, c’est finalement l’expérimenté Zahir Ichalalen qui a été nommé nouvel entraîneur de l’OSA pour la suite du parcours. Ce dernier a fait l’unanimité pour driver l’OSA. Très connu dans le milieu sportif, Zahir Ichalalen est un sortant de l’ISTS de Ain Benian et titulaire d’une licence d’entraîneur du 1er degré. C’est un entraîneur très connu dans le milieu du handball pour son sérieux et ces capacités, comme il a fait ses preuves par un excellent travail où il est déjà passé, notamment à Megheir de Oued Souf (Nationale 1), l’ASI Ouzelaguen, l’AS Djemaa (Nationale 1) pour ne citer que ces clubs. Selon les connaisseurs du handball, le boss de l’OSA Yanis Foughali a choisi le bon coach. Selon le concerné, un terrain d’entente a été rapidement trouvé avec les dirigeants du club et il a déjà entamé son travail avec les joueurs. Concernant l’objectif, il précisa : «Cela se fera une fois que j’aurai une idée bien précise sur les capacités de chacun de mes joueurs et la qualité du groupe».

