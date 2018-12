Boukhanchouche première recrue

Par DDK | Il ya 45 minutes | 98 lecture(s)

Le milieu de terrain de la JS Kabylie, Salim Boukhanchouche, s’est engagé, avant-hier, en faveur du MO Béjaïa, pour une durée de 6 mois.

Le joueur se contentera donc de la seconde phase du championnat, ainsi que les matchs de la Coupe d’Algérie. Il débutera les entraînements aujourd’hui en intégrant directement le groupe après avoir subi une visite médicale. Concernant les autres joueurs ciblés, la direction béjaouie n’a pas encore tranché sur les postes à promouvoir, surtout après la décision de la FAF d’augmenter le nombre de licences à cinq lors de ce mercato hivernal, chose qui peut changer les choix du club. D’après certaines sources, la direction pense à recruter 2 défenseurs, 2 milieux de terrain et 1 attaquant. Sayoud, Lakroum et Legraa sont en contacts avancés avec les dirigeants du MOB. Concernant la liste des libérables et en plus de Camara, Touati et Mouhli, elle peut comprendre au moins 3 autres joueurs qui n’ont pas donné satisfaction lors de la phase-aller du championnat que les Crabes ont terminée à la 10ème place avec 18 points au compteur. L’équipe a repris le travail avant-hier soir, après six jours de repos accordés par le staff technique. La séance de reprise a vu la présence de tous les joueurs, excepté Dehar, Amokrane, Herida et Kadri, blessés, qui étaient présents mais en tenue de ville. Touré se trouvait quant à lui au Mali. Avant le début de l’entraînement, le coach Madoui a longuement discuté avec les joueurs, leur expliquant sa méthode de travail et son programme pour cette trêve qui s’étalera jusqu’au 18 décembre, jour du déroulement des 32es de finale de la coupe d’Algérie. L’ex-coach de l’ESS a axé son allocution sur la discipline et les absences, appelant tous les joueurs à respecter le règlement intérieur qu’ils ont tous signé. Le groupe sera soumis à un biquotidien jusqu’à jeudi prochain avant que la charge ne soit baissée à une seule séance quotidienne. Ensuite, après un repos de deux jours, les joueurs prendront la route d’Alger ou de Blida pour un stage précompétitif de 5 jours avec au programme deux matchs amicaux au minimum.

Z. H.