«On privilégie la piste locale, mais…»

Par DDK | Il ya 44 minutes | 229 lecture(s)

à l’instar des autres clubs, la JSK est en négociations avec plusieurs joueurs pour renforcer ses rangs en prévision de la seconde manche du championnat. Les dirigeants kabyles tentent de recruter des éléments capables d’apporter un plus à l’équipe. Afin d’avoir plus de précisions sur l’opération recrutement et d’autres points encore, nous avons pris attache, hier, avec le président délégué et porte-parole du club, Mouloud Iboud qui a affirmé : «On est en négociations avec des joueurs qui pourront apporter un plus au groupe. Toutefois, rien n’a encore été conclu pour le moment et les pourparlers se poursuivent». Notre interlocuteur précisera : «Pour le moment on est en contacts avec des joueurs de notre championnat, car on donne la priorité aux joueurs locaux. Néanmoins, si on trouve de bons joueurs émigrés on les recrutera». Questionné si les nouvelles recrues seront concernées par le stage du Maroc, le porte-parole de la JSK a répondu que non : «Ce ne sera pas possible, puisque le mercato hivernal ne débutera que le 15 décembre et prendra fin le 15 janvier, alors que nous partirons au Maroc dès le 4 décembre», a-t-il expliqué.

«C’est Dumas qui tranchera pour Uche»

Concernant l’attaquant Uche, Iboud dira : «On parle d’offres au joueur, mais il n’y a rien de concret pour le moment. Quant à son avenir c’est le coach Dumas qui est habilité à décider de garder ou de le libérer». A propos du stage au Maroc, Iboud dira : «Le stage du Maroc sera consacré à un travail sur les insuffisances pour que l’équipe soit plus forte. On programme ce genre de stage en hiver, pour bien préparer la seconde manche du championnat», a-t-il encore précisé le porte-parole de la JSK.

M. L.