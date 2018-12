Le Cameroun perd l’organisation

Par DDK | Il ya 45 minutes | 93 lecture(s)

La Coupe d'Afrique des nations de football 2019 n’aura finalement pas lieu au Cameroun, a-t-on appris, hier, de sources officielles. De nouvelles élections auront lieu aujourd’hui. La Confédération africaine de football (CAF) a finalement retiré l'organisation de la CAN-2019 au Cameroun et ouvert la porte aux candidatures des pays souhaitant organiser la compétition, relataient hier les médias internationaux. Le comité exécutif de la CAF s'est réuni hier à Accra, la capitale du Ghana. Il a examiné un compte rendu des deux dernières visites d'inspection de la CAF. Une inspection sécuritaire et une inspection des infrastructures, stades et hébergements ont été effectuée, à l’issue desquelles la CAF devra désormais lancer une nouvelle procédure d'appel à candidatures pour désigner un autre pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations de football. La CAN-2019 devrait avoir lieu du 15 juin eu 13 juillet prochains. Le 29 septembre dernier, lors d'un comité exécutif à Charm El-Cheikh, en Égypte, la CAF avait constaté «un retard important dans la réalisation des infrastructures» nécessaires à la tenue de la CAN 2019 au Cameroun. La situation sécuritaire au Cameroun est actuellement très tendue alors que le pays subit des attaques persistantes des djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et un conflit en cours entre l'armée et des séparatistes dans les deux régions anglophones du pays. Le Maroc est présenté depuis longtemps comme le principal recours en cas d’impossibilité du Cameroun d’accueillir le tournoi, mais l’Afrique du Sud ou l’Égypte pourraient être candidats. Pour rappel, le Maroc avait remplacé le Kenya pour l’organisation du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2018, le pays d’Afrique de l’Est accusant trop de retard au niveau des différents chantiers pour organiser l’épreuve.

R. S.