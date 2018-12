Rien n’arrête l’US Béni Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

L’US Béni Douala ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et multiplie les bonnes performances avec des victoires les unes après les autres.

Dans l’après-midi d’avant-hier lors de la réception de l’IB Khemis El Khechna, pour le compte de la 11e journée du championnat DNA, les hommes à Mohamed Bacha n’ont pas fait dans le détail en frappant fort avec au finish une large victoire de 3 à 0. Les coéquipiers de Azzaz ont réussi à achever la première période en leur faveur sur le score d’un but à zéro, avec une réalisation signée Benyettou. Après la pause citron, l’équipe est revenue à la charge par la signature d’un deuxième but par Bekbouka, le buteur attitré. Ce n’est pas fini, puisque le même joueur a frappé à nouveau en signant un troisième but et son doublé lors de ce match. Un large succès qui permet à l’US Béni Douala de garder son trône avec 24 points dans son compte. L’équipe est suivie par la coriace équipe de l’ES Ben Aknoun qui a gagné sur le même score face à l’AR Ouargla. L’écart est d’un petit point entre les deux équipes. C’est le cas aussi pour le CRB Ain Ouessara qui joue ses chances à fond pour l’accession, comme le témoigne cette victoire ramenée de l’extérieur, en s’imposant deux buts à un face au WR M’Sila. Les Ath Douala sont avertis et doivent continuer à enchaîner avec les victoires pour finir la phase aller comme champions d’hiver et entrevoir la phase retour avec assurance. La course pour l’accession sera serrée cette saison entre pas moins de quatre équipes, si on rajoute le RC Arba qui est revenu avec les trois points du stade de Reghaia, en battant le NARBR local 2 à 1. Pour le deuxième représentant de la Kabylie, l’IB Lakhdaria, ce dernier a laissé des plumes lors de son déplacement à Tipaza, en s’inclinant devant l’ESM Koléa 1 à 0. Dans le bas du classement, le WA Boufarik a réappris à gagner en battant par la plus petite des marges 1 à 0, la JS Hai Djabel. Alors que le match entre le CR Béni Thour et le NT Souf, il s’est achevé sur le score vierge de 0 à 0. Enfin, le NRB Touggourt a eu le dernier mot en s’imposant sur le résultat de deux buts à un, devant la JS Boumerdès qui est en perte de vitesse.

Massi Boufatis

Les résultats

ESM Kolea 1 - IB Lakhdaria 0

USB Douala 3 - IBKE Khechena 0

ESB Aknoun 3 - AR Ouargla 0

WR M’Sila 1 - CRBA Oussera 2

WA Boufarik 1 - JSH Djabel 0

NARB Réghaia 1 - RC Arba 2

CR Beni Thour 0 - NT Souf 0

NRB Touggourt 2 - RC Boumerdes 1